سید عبدالله جلیلیان، فعال میراثفرهنگی و عضو انجمن دوستداران میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری شهرستان تیران و کرون، در گفتوگو با خبرنگار میراثآریا از روند طولانی و پرچالش مرمت قلعه قاجاری قمشلو خبر داد و خواستار پیوند دادن ظرفیت خیرین داخل و خارج کشور با انجمنهای محلی شد.
قلعه قاجاری قمشلو که از آن به عنوان تفرجگاه و شکارگاه «ظلالسلطان» فرزند ناصرالدینشاه یاد میشود، در محدوده پارک ملی و منطقه حفاظتشده قمشلو قرار دارد و همین موقعیت، مرمت و رسیدگی به آن را با الزامات و محدودیتهای خاص زیستمحیطی همراه کرده است.
مرمت با اتکا به مردم و هزینههای شخصی
جلیلیان با اشاره به سابقه فعالیت خود از سال ۱۳۷۷ در حوزه میراثفرهنگی گفت: انجمن دوستداران میراثفرهنگی تیران و کرون نزدیک به ۱۶ تا ۱۷ سال است که با وجود کمبود منابع مالی، پیگیر مرمت قلعه قمشلو بوده و در مقاطع مختلف، بخشی از هزینهها از طریق کمکهای مردمی و آورده شخصی اعضا تأمین شده است.
او با بیان اینکه گاهی اعتبارات محدودی نیز تخصیص یافته، افزود: در برخی سالها بودجههایی در حد ۳۰۰ تا ۶۰۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده، اما این رقم با توجه به گستردگی کار و هزینههای اجرایی، کفایت لازم را ندارد و بخش قابل توجهی هم در مسیر کسورات قانونی کاهش پیدا میکند.
هماهنگی با محیط زیست؛ چالشی همزمان با مرمت
این فعال میراثفرهنگی ادامه داد: قرار گرفتن قلعه قمشلو در دل یک منطقه حفاظتشده، علاوه بر هزینههای فنی مرمت، ضرورت هماهنگی ترددها، انتقال مصالح و اجرای عملیات با مجموعه محیط زیست را نیز به همراه دارد؛ موضوعی که سرعت و شیوه اجرای پروژه را تحت تأثیر قرار میدهد.
درخواست برای معرفی خیرین به انجمنهای محلی
جلیلیان با اشاره به اظهارات شایسته وزیر میراثفرهنگی درباره تمایل ایرانیان داخل و خارج کشور برای کمک به مرمت آثار تاریخی، تأکید کرد: خواهش ما این است که این افراد به انجمنهای فعال معرفی شوند تا دستشان در دست انجمنهای محلی قرار بگیرد. ما سالهاست با نظارت میراثفرهنگی کار کردهایم و آمادهایم نمونه اقدامات انجامشده را ارائه کنیم.
روایت از آغاز راه و جمعآوری کمکهای خرد
او با یادآوری یکی از تجربههای سالهای ابتدایی مرمت گفت: وقتی سقف شاهنشین قلعه نیاز به مرمت داشت، با همراهی دوستان و اقوام و تشکیل یک گروه کوچک، کمکهای خرد جمعآوری شد و کار شروع شد؛ حتی برای جبران کسری هزینهها، از یک موسسه خیریه وام بدون بهره گرفتیم تا بدهیها پرداخت شود.
پیگیری راهکارهای پایدار برای تأمین منابع
عضو انجمن دوستداران میراثفرهنگی تیران و کرون گفت: همچنان دنبال راههای پایدار برای تأمین اعتبار هستیم؛ از جمله اینکه امکان هدایت بخشی از ظرفیت مالیاتی واحدهای صنعتی شهرستان به سمت مرمت قلعه قمشلو فراهم شود. هدف ما حفظ هویت تاریخی منطقه است و این مسیر را با اتکا به مشارکت مردمی ادامه میدهیم.
پارک ملی قمیشلو در فاصله حدود ۴۵ کیلومتری شهر اصفهان قرار دارد و با وسعتی بیش از ۱۱۳ هزار هکتار، یکی از مهمترین زیستبومهای کشور به شمار میرود. این منطقه میزبان طیف گستردهای از گونههای گیاهی و جانوری است و بهویژه از نظر تنوع بالا، نخستین منطقه حفاظتشده حیاتوحش در جهان یاد میشود. از مهمترین ویژگیهای قمیشلو، حضور گونه جانوری منحصربهفرد «قوچ اصفهانی» است. در کنار قوچ اصفهانی، گونههایی مانند آهو، کل و بز وحشی نیز در این منطقه زیست میکنند.
انتهای پیام/
نظر شما