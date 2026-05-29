۸ خرداد ۱۴۰۵ - ۰۹:۱۴

میزبانی از گردشگران در آیین سنتی گلاب‌گیری کاشان؛ گامی در جهت توسعه گردشگری فرهنگی

مهرشاد کاظمی، مدیرعامل شرکت بین‌المللی خدمات مسافرتی و جهانگردی تأمین در گفت‌وگو با خبرنگار میراث‌آریا، از برگزاری تور ویژه و تخصصی «گلاب‌گیری کاشان» با حضور بیش از ۸۵ نفر از علاقه‌مندان به میراث‌فرهنگی و جاذبه‌های گردشگری کشور خبر داد.

او با اشاره به اهمیت صیانت از آیین‌های سنتی و معرفی ظرفیت‌های بی‌بدیل گردشگری ایران، اظهار داشت: شرکت بین‌المللی خدمات مسافرتی و جهانگردی تأمین در راستای رسالت خود مبنی بر توسعه گردشگری داخلی و ایجاد بسترهای نشاط اجتماعی، تور یک‌روزه‌ای را با هدف بازدید از آیین سنتی گلاب‌گیری و ابنیه تاریخی شهرهای کاشان و نیاسر برنامه‌ریزی و اجرا کرده است.

کاظمی افزود: این سفر فرهنگی که از صبح پنجشنبه ۷ خردادماه با حرکت از تهران آغاز شد، میزبان ۸۵ نفر از گردشگرانی بود که در قالب یک برنامه منسجم، از نزدیک با فرآیند گلاب‌گیری در شهر زیبای نیاسر آشنا شده و از بافت ارزشمند تاریخی و معماری اصیل ایرانی در خانه بروجردی‌های کاشان بازدید کردند.

مدیرعامل شرکت بین‌المللی خدمات مسافرتی و جهانگردی تأمین با تاکید بر ضرورت ارائه خدمات باکیفیت و استاندارد به مسافران، تصریح کرد: تلاش ما بر این است که با بهره‌گیری از راهنمایان رسمی وزارت میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری و تأمین کامل‌ترین پکیج‌های خدماتی شامل ترانسفر مدرن، پذیرایی کامل (صبحانه، ناهار و میان‌وعده) و پوشش کامل بیمه مسافرتی، تجربه‌ای ایمن، راحت و ماندگار را برای همراهان فراهم آمد.

او خاطرنشان کرد: این تور از ساعت ۵:۳۰ بامداد از مبدأ تهران آغاز شد و تا ساعات پایانی شب ادامه داشت. علاوه بر جنبه‌های سیاحتی، فرصتی برای حمایت از اقتصاد بومی منطقه از طریق خرید سوغات و عرقیجات اصیل محلی برای گردشگران پیش‌بینی شده است.

گفتنی است شرکت بین‌المللی خدمات مسافرتی و جهانگردی تأمین به عنوان یکی از شرکت‌های زیرمجموعه هلدینگ گردشگری تامین اجتماعی (هگتا)، با تکیه بر دانش تخصصی و ظرفیت‌های لجستیکی خود، همواره پیشرو در طراحی بسترهای نوین گردشگری با هدف معرفی هویت ملی و ظرفیت‌های تمدنی ایران اسلامی است.

کد خبر 1405030800639
مجتبی گهستونی
دبیر مریم قربانی‌نیا

