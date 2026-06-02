به گزارش میراث آریا، گزارش جدید مرکز آمار ایران درباره تغییرات شاخص قیمت مصرف‌کننده مربوط به بازه زمانی اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ نشان می‌دهد، در ماه گذشته تورم نقطه به نقطه و سالانه شاخص اجاره‌ مسکن در کشور کاهش یافته است.

تورم نقطه به نقطه شاخص اجاره مسکن به کمترین سطح چهار سال اخیر و تورم سالانه شاخص اجاره نیز به کمترین میزان از دی ماه ۱۴۰۱ تاکنون رسیده است.

در اردیبهشت ماه در حالی که تورم عمومی نقطه به نقطه به مرز ۸۴ درصد رسید، اما تورم نقطه به نقطه شاخص اجاره مسکن به سطح ۳۰.۹ درصدی کاهش یافت.

همچنین در حالی‌که تورم عمومی ماهانه ۸.۸ درصد گزارش شد، تورم ماهانه شاخص اجاره مسکن در این ماه ۱.۹ درصد بود.

تورم عمومی سالانه در گزارش مرکز آمار ایران در خصوص تغییرات شاخص قیمت مصرف‌کننده، ۵۷.۷ درصد و تورم سالانه شاخص اجاره مسکن ۳۳.۲ درصد گزارش شده است. تورم سالانه شاخص اجاره مسکن نیز در اردیبهشت ماه به کمترین سطح ۴۱ ماه اخیر رسیده است و از دی ماه ۱۴۰۱ تاکنون پایین‌ترین سطح تورم سالانه شاخص اجاره بوده است.

بررسی داده‌های مرکز آمار ایران در خصوص تورم نقطه به نقطه شاخص اجاره مسکن نشان می‌دهد، سرعت رشد اجاره‌بهای مسکن که در نیمه دوم سال ۱۴۰۲ و نیمه نخست ۱۴۰۳ از ۴۰ درصد عبور کرده بود، از نیمه دوم ۱۴۰۳ ماه به ماه کاهش یافت و هم‌اکنون و با وجود افزایش سرعت رشد سایر کالاها و خدمات، به کمترین سطح در چهار سال اخیر رسیده است.

تورم خوراکی‌ها ۴ برابر تورم اجاره

سرعت رشد اجاره‌بهای مسکن، همچنین، نسبت به تورم ۱۲ گروه اصلی کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای کشور کمتر بوده است، به طوریکه تورم اجاره مسکن حدود یک چهارم تورم گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها بوده است.

در حالیکه سطح ۳۰.۹ درصدی تورم نقطه به نقطه شاخص اجاره مسکن کمترین میزان رشد قیمت در میان سایر کالاها و خدمات بوده است، دخانیات با ۱۶۴.۳ درصد، خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها با ۱۲۹.۸ درصد و مبلمان و لوازم خانگی با ۱۰۰ درصد رشد قیمت، بیشترین میزان تورم را در اردیبهشت ماه تجربه کردند.

