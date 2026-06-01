مصوبه امکان ترخیص ۹۰ درصدی کالاها از گمرک، ۳ ماه دیگر تمدید شد

به گزارش میراث آریا، با پیگیری گمرک جمهوری اسلامی ایران، مصوبه ترخیص ۹۰ و ۱۰۰ درصدی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۵ تمدید شد.

بر این اساس، ترخیص ۱۰۰ درصد کالاهای متعلق به وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و ۹۰ درصد کالاهای متعلق به بخش غیردولتی طبق فهرست کد تعرفه‌های اعلامی به گمرک دارای ثبت سفارش بانکی، بدون اخذ کد رهگیری بانک امکان‌پذیر است.

همچنین مطابق این مصوبه ترخیص ۱۰ درصد باقی‌مانده کالاهای سریع‌الفساد بخش غیردولتی، همانند عملیات ترخیص کالاهای بخش دولتی انجام می‌شود.

طبق اعلام گمرک ایران، امکان جایگزینی کالاهای غیر سریع‌الفساد با کالاهای جدیدالورود به‌منظور جلوگیری از متروکه کردن ۱۰ درصد کالاهای باقی‌مانده فراهم شده است.

ترخیص محموله‌های دارویی اعم از مواد اولیه داروهای ساخته شده، تجهیزات و ملزومات پزشکی و لوازم و قطعات یدکی آن با کپی یا حداقل اسناد از گمرکات اجرای کشور انجام می‌شود.

بر اساس مصوبه قبلی نهاد مذکور، اجرای فرایند ترخیص ۹۰ درصدی کالاها از گمرکات به دلیل شرایط جنگی کشور تا ۹ خردادماه امکان‌پذیر بود.

