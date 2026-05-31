تردد خودروهای پلاک ۵ منطقه آزاد در سرزمین اصلی مجاز شد

به گزارش میراث آریا، در مناطق آزاد ایران خودروها روند پلاک‌گذاری متفاوتی نسبت به سرزمین اصلی دارند. خودروهای وارد شده به منطقه آزاد پلاک مخصوص همان منطقه را دریافت می‌کنند و فقط مجاز به تردد در همان محدوده منطقه آزاد هستند.

خودروهای پلاک منطقه آزاد اجازه ورود دائمی به سرزمین اصلی ندارند و فقط با مجوز موقت می‌توانند تا شعاع مشخصی حدود ۱۲۰ کیلومتر اطراف مناطق آزاد در سرزمین اصلی تردد کنند.

البته سال‌های گذشته آیین‌نامه‌های متعددی در خصوص تردد خودروهای دارای پلاک مناطق آزاد صادر شد؛ به طوری که خودروها بتوانند با پرداخت حقوق و عوارض گمرکی از پلاک منطقه آزاد به پلاک سرزمین اصلی تغییر پیدا کرده و در کل سرزمین تردد کنند.

اخیرا اما پلیس راهنمایی و رانندگی فراجا در ابلاغیه‌ای از تردد خودروهای پلاک مناطق آزاد در سرزمین اصلی خبر داده است.

آن طور که اعلام شده، با توجه به تداوم شرایط کنونی کشور و به منظور تسهیل عبور و مرور خودروهای مناطق آزاد در سطح جاده‌های کشور، تردد خودروهای دارای پلاک مناطق آزاد (اروند، کیش، قشم، چابهار، ماکو) در راه‌های درون و برون شهری کشور با رعایت کامل قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی تا زمان عادی شدن شرایط و اعلام تصمیم پلیس بلامانع است.

