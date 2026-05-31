به گزارش میراث آریا، معصومه آقاپور مشاور رئیسجمهوری در امور همکاریهای اقتصادی، در رابطه با تاخیر در پرداخت تسهیلات بانکی به صنایع و بنگاههای اقتصادی پس از جنگ اخیر و اقدامات صورت گرفته از سوی دولت برای تسهیل در روند پرداخت این تسهیلات گفت: از همه صنایع و تولیدکنندگان، اعم از بخش خصوصی، خصولتی و دولتی که در جریان جنگ تابآوری لازم را از خود نشان دادند، قدردانی کنیم؛ بهویژه صنایعی که در حوزه امنیت غذایی فعالیت دارند و حتی با کار در سه شیفت و بدون تعطیلی، نقش مهمی در حفظ پایداری امنیت غذایی کشور ایفا کردند.
او افزود: اقداماتی در زمینه ایجاد و فعالسازی صندوقهای ویژه بازسازی و نوسازی صنایع در حال انجام است. مشارکتهایی نیز بهصورت مشترک با بخش خصوصی و بانکها شکل گرفته و اعتبارات مناسبی برای این موضوع در نظر گرفته شده است.
آقاپور در امور همکاریهای اقتصادی تصریح کرد: از طرف دیگر، بازار سرمایه و بورس نیز در حال تشکیل صندوقهایی برای انتشار اوراق با نرخهای پایینتر و استفاده از ابزارهای مالی مؤثر در حوزه بازسازی صنایع هستند که این ابزارها در حال طی مراحل تأیید بوده و شرایط مطلوبی دارند.
مشاور رئیسجمهوری در پایان در پاسخ سوالی مبنی بر احتمال افزایش کالابرگ گفت: احتمال افزایش کالا برگ در حال بررسی شدن است و نتیجه آن به زودی از سوی سخنگوی دولت اعلام خواهد شد.
