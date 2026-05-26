به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، ارسلان زارع روز گذشته دوشنبه ۴ خرداد ۱۴۰۵ ضمن تمجید از همراهی و همبستگی مردم و پشتیبانی از نیروهای مسلح و کارگزاران نظام خاطرنشان کرد: استان بوشهر به‌عنوان سومین استان کشور از نظر اقتصادی از ظرفیت‌های گسترده اقتصادی در حوزه های انرژی، کشاورزی، شیلات، گردشگری و تجارت دریایی برخوردار است.

استاندار بوشهر با بیان اینکه پرداخت تسهیلات نقش موثری در تکمیل پروژه‌ها و رونق تولید و ایجاد اشتغال دارد خاطر نشان کرد: برای طرح‌های بالای ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی که از امکان تکمیل و بهره‌برداری تا هفته دولت سال جاری برخوردار هستند، تسهیلات بانکی مورد نیاز پرداخت می‌شود.

او ضمن تقدیر از بانک بابت پرداخت تسهیلات به پروژه‌های مصوب سفر رئیس‌جمهوری به استان بوشهر، خواستار پرداخت تسهیلات به برخی طرح‌های باقی‌مانده مصوب سفر شد.

انتهای پیام/