به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، زهرا راستگو امروز سه‌شنبه ۵ خردهد ۱۴۰۵ از صدور هشدار دریایی سطح زرد در استان خبر داد و اظهار کرد: بر اساس بررسی نقشه‌های هواشناسی، با وزش باد متوسط تا نسبتاً شدید شمال غربی، خلیج فارس و سواحل استان بوشهر تا روز پنجشنبه، ۷ خرداد ماه متلاطم پیش‌بینی می‌شود.

معاون پیش‌بینی اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر در تشریح جزئیات این پدیده جوی افزود: در این مدت وزش باد با سرعت بیش از ۴۰ کیلومتر در ساعت منجر به افزایش ارتفاع موج در خلیج فارس خواهد شد؛ به طوری که ارتفاع موج در مناطق دریایی بین ۹۰ تا ۱۵۰ و در سواحل استان بوشهر گاهی تا ۱۸۰ سانتیمتر افزایش می‌یابد.

او به مخاطرات این هشدار اشاره کرد و گفت: اختلال در تردد دریایی شناورهای سبک، قایق‌های صیادی و تفریحی و همچنین خطر غرق‌شدگی شناگران در مناطق تحت تأثیر، از جمله آثار احتمالی این وضعیت جوی است.

راستگو با تأکید بر لزوم رعایت نکات ایمنی تصریح کرد: توصیه می‌شود شهروندان و دریانوردان از ترددهای دریایی غیرضروری به‌ویژه با شناورهای سبک و قایق‌های صیادی و تفریحی در سواحل استان بوشهر خودداری کنند.

او خاطرنشان کرد: ممنوعیت شنا در سواحل و اتخاذ تمهیدات لازم توسط متولیان امر برای پیشگیری از هرگونه خسارت احتمالی در ایام فعالیت این سامانه ضروری است.

انتهای پیام/