تندیس «ناخدا عباس بوشهری» در بوشهر نصب شد

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، روز گذشته دوشنبه ۴ خرداد ۱۴۰۵ تندیس زنده‌یاد ناخداعباس دریانورد در ورودی خیابان انقلاب بندر بوشهر نصب شد که این اقدام در راستای پاسداشت هویت تاریخی و فرهنگی بوشهر و گرامیداشت مفاخر بومی این دیار انجام شده است.

‌ نصب این تندیس، گامی نمادین در جهت معرفی مفاخر فراموش‌شده و زنده نگه داشتن یاد و نام بزرگانی است که بدون چشم‌داشت به شهرت، در تاریخ این مرزوبوم نقش ماندگاری از خود بر جای گذاشتند.

سومین دوره رویداد ملی «بوشهر، حسینیه مقاومت» با محوریت معرفی و شناساندن بیشتر شخصیت ناخدا عباس دریانورد، ستایشگر برجسته اهل بیت (ع) و از بنیان‌گذاران سوگواری و سینه‌زنی سنتی بوشهر، خوزستان و جنوب کشور، دی ماه ۱۴۰۴ با حضور مداحان، مسئولان کشوری و استانی، خانواده ناخدا عباس دریانورد و اقشار مختلف مردم در مسجد شنبدی بوشهر برگزار شد.

