کاروانسرای مشیر الملک به قطب فرهنگی تبدیل شود

بهگزارش خبرنگار میراثآریا، احمد دشتی روز دوشنبه ۴ خرداد ۱۴۰۵ در نشست با رسول رستمی معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار بوشهر و محمدجواد حقشناس مشاور وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی با اشاره به تنش آبی در حوزه کشاورزی و لزوم یافتن منابع آبی جایگزین، بر ظرفیت عظیم گردشگری تأکید کرد.
فرماندار دشتستان اضافه کرد: با توجه به ظرفیتهای فراوان در حوزه گردشگری، میتوانیم این بخش را به موتور محرکه توسعه شهرستان تبدیل کنیم؛ کاروانسرای مشیر الملک میتواند با توسعه و مرمت، به قلب فرهنگی شهرستان تبدیل شود.
او با اشاره به تعهد اشتغال سه هزار و ۳۵۰ نفری برای شهرستان، بیان کرد: ۱۰۰ درصد این تعهد اشتغال محقق شده است؛ کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید نیز با وجود اختیارات محدود در سطح شهرستان، جلسات مستمر و منظمی برگزار کرده و موارد قابل تصمیمگیری به مرکز استان ارجاع شده است.
دشتی با تشریح وضعیت اقتصادی و کشاورزی این شهرستان، بر ظرفیتهای مغفولمانده در حوزه گردشگری تأکید کرده و اولویت توسعه این بخش را با محوریت «کاروانسرای مشیر الملک»؛ تنها اثر ثبت جهانی شهرستان، اعلام کرد.
او در تشریح وضعیت کشاورزی منطقه، به ورود بخشی از گندم اشاره کرد و بیان داشت: برداشت محصول در دو بخش بوشکان و ارم هنوز آغاز نشده است؛ با وجود چالشهای اقتصادی، قطب کشاورزی شهرستان در سطح استان قابل دفاع است.
فرماندار دشتستان، یکی از مهمترین ظرفیتهای شهرستان را حوزه گردشگری دانست و اظهار کرد: ما در دشتستان تاریخ و مناظر طبیعی متعددی داریم و مهمتر از همه، تنها اثر ثبت شده جهانی در سطح شهرستان، کاروانسرای مشیر الملک است که یکی از موضوعات نشست امروز، توسعه این بنای تاریخی بود.
انتهای پیام/
نظر شما