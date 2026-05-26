تکمیل بیش از ۹۰۰ کیلومتر راه‌ و بزرگراه تا پایان سال

به گزارش میراث آریا، علیرضا سیاهپور معاون شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور در تشریح آخرین وضعیت پروژه‌های راه و بزرگراهی کشور گفت: تمام پروژه‌های راه، آزادراه و بزرگراه که شرکت ساخت تعهد ساخت آنها را دارد غیر از پروژه‌های درگیر در حوزه جنگ همگی تا انتهای سال گذشته فعال بودند.

او افزود: با توجه به حضور پیمانکاران در میدان سازندگی حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد پروژه‌ها از پنجم فروردین ماه عملیات اجرایی خود را آغازکردند و به تناسب تا بعد از پانزدهم فروردین ماه حدود ۸۰ درصد پروژه‌ها فعال شدند و تا کنون نیز این روند ادامه داشته است.

معاون ساخت و توسعه راه های شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور تصریح کرد: براساس دستور مقام عالی وزارت راه و شهرسازی میدان سازندگی در کنار میدان جنگ تداوم دارد. پیش بینی کردیم که در صورت تامین و تزریق منابع در سه ماهه اول سال بالغ بر ۳۰۰ کیلومتر راه و بزرگراه را تکمیل کنیم و به بهره‌برداری برسانیم.

سیاهپور با اشاره به اینکه تا پایان سال نیز تکمیل و بهره‌برداری از ۹۳۴ کیلومتر راه، بزرگراه و آزادراه را در دستور کار داریم‌،گفت: برای تکمیل این میزان پروژه ۶۰ همت بودجه نیاز است.

او در ادامه گفت: اولویت ما تکمیل محورهای منتهی به مرز دریایی و پرتردد و کریدورها غرب و جنوب است.

معاون ساخت و توسعه راه های شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور با اشاره به اینکه احداث محور خوی به پایانه رازی نیز در دستور کار است، اظهار کرد: این محور در حال حاضر جاده فرعی بوده و قرار است تبدیل به جاده درجه یک اصلی شود. این محور در مقاطعی تداخل با راه‌آهن دارد. با همت پیمانکاران با تمام قدرت در حال انجام است. امیدواریم بتوانیم این محور را سریعا تکمیل کنیم.

