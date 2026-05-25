رگبار و رعد و برق در شمال شرق و شمال غرب کشور

به گزارش خبرنگار میراث آریا، سهشنبه ۵ خردادماه علاوه بر استانهای آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، خراسان شمالی و خراسان رضوی، گاهی رگبار، رعد و برق و وزش باد شدید موقت پیش بینی میشود. همچنین در استان گیلان و ارتفاعات البرز این شرایط ادامه خواهد داشت.
طی سه روز آینده در دامنههای جنوبی البرز، مرکز، شمال شرق و شرق کشور، وزش باد شدید موجب خیزش گرد و خاک میشود.
امروز ۴ و فردا ۵ خردادماه خلیج فارس و شرق دریای عمان مواج است.
امروز ۴ خردادماه آسمان تهران صاف همراه با وزش باد، گاهی وزش باد شدید و گرد و خاک است. بیشینه دمای امروز پایتخت به ۳۰ و کمینه دمای آن به ۲۰ درجه سانتیگراد بالای صفر خواهد رسید.
