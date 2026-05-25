۶۶ هزار واحد مسکونی آماده افتتاح شد

بهگزارش خبرنگار میراثآریا، حبیباله طاهرخانی معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در جلسه هفتگی پایش طرحهای حمایتی مسکن که با حضور وزیر راه و شهرسازی برگزار شد، اعلام کرد: در مجموع بیش از ۶۶هزار و ۸۰۰ واحد مسکونی حمایتی ۹۹ساله شهری، روستایی، نیروهای مسلح، مسکن مهر، خودمالک شهری و بافت فرسوده در کشور آماده افتتاح و واگذاری به متقاضیان است.
او با اشاره به هماهنگی و انسجام مسئولان نهادهای مختلف مرتبط با موضوع بازسازی در دوره جنگ تحمیلی رمضان و پس از آن، اعلام کرد: در این دوره هماهنگی و همکاری بالایی بین مجموعه وزارت راه و شهرسازی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، بانک مسکن، سازمان نظام مهندسی و سایر دستگاهها و نهادهای مربوط وجود داشت و تکالیفی همچون پرداخت تسهیلات ودیعه اسکان موقت به متقاضیان واجد شرایط در کمترین زمان ممکن انجام شد.
تاکید بر تامین تجهیزات واحدهای استیجاری زوجهای جوان
طاهرخانی همچنین با اشاره به برنامهریزی برای آغاز ثبتنام طرح مسکن استیجاری زوجهای جوان، گفت: به زودی ثبتنام طرح تامین مسکن استیجاری برای زوجهای جوان آغاز خواهد شد و زوجهای جوان فاقد مسکن که کمتر از ۵ سال از تاریخ ازدواج آنها سپری شده است و در دهکهای ۱ تا ۶ درآمدی قرار دارند، میتوانند در این طرح نامنویسی کنند.
او افزود: یک موضوع مهم در تامین مسکن استیجاری زوجهای جوان، تاکید بر تکمیل و قابل سکونت بودن این واحدها به لحاظ تجهیزاتی همچون کابینت، پکیج و رادیاتور و سایر تجهیزات داخلی است.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با اشاره به تامین تعداد قابل توجهی واحد استیجاری در فاز نخست اجرای این طرح در کلانشهرهایی همچون تهران و مشهد و همچنین در شهرهای جدید، گفت: استانها و شهرهای جدید تمرکز خود را بر تجهیز واحدها قرار دهند تا بتوانند در اسرع وقت این واحدها را به بازار اجاره عرضه کنند.
