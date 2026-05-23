بهگزارش خبرنگار میراثآریا، سید محمدرضا موالیزاده شامگاه جمعه یکم خردادماه ۱۴۰۵ در نشست بررسی موضوعات و زیرساختهای مرز بینالمللی شلمچه اظهار کرد: در جریان هجوم اخیر علیه ایران، کشور در جبهههای نظامی، مردمی و خدمترسانی حضوری مقتدرانه داشت و ملت ایران بار دیگر انسجام خود را به نمایش گذاشت.
استاندار خوزستان با اشاره به تشکیل ۱۱ قرارگاه عملیاتی در استان همزمان با آغاز جنگ تحمیلی سوم، گفت: بلافاصله پس از وقوع حوادث، همه قرارگاهها فعال شدند و با وجود اعلام آتشبس، همچنان در خوزستان آمادهباش ۱۰۰ درصدی برقرار است، چرا که هیچ اعتمادی به دشمن وجود ندارد.
او در ادامه به توسعه روابط اقتصادی و مرزی با عراق اشاره کرد و گفت: در سفرهای اخیر به استانهای مختلف عراق، شاهد همراهی و حمایت گسترده مردم و مسئولان عراقی از جمهوری اسلامی ایران بودیم.
موالیزاده از برنامهریزی برای برگزاری همایش سیاست همسایگی و دیپلماسی اقتصادی مرزی در خوزستان با هدف بررسی راهکارهای توسعه تجارت با استانهای جنوبی عراق خبر داد.
او با اشاره به اقدامات انجامشده در مرز شلمچه افزود: گمرک شلمچه از امروز به صورت ۲۴ ساعته فعالیت خود را آغاز کرده و روند ترخیص و تردد تسهیل میشود.
استاندار خوزستان اضافه کرد: همچنین تعیین تکلیف پایانه کامیونی، ایجاد قرارگاه مرکزی شلمچه و استقرار فرماندهی واحد مرزی از دیگر برنامههاست تا همه دستگاههای مستقر در مرز با مدیریت هماهنگ فعالیت کنند و از تصمیمگیریهای سلیقهای جلوگیری شود.
او با اشاره به رفع محدودیتهای صادراتی در مرزهای استان گفت: محدودیت صادرات برخی محصولات از جمله آهن و محصولات فلزی مدیریت و برطرف شده و صادرات از مرزهای شلمچه و چذابه در حال انجام است.
موالیزاده به به آمادگی استان برای میزبانی اربعین حسینی اشاره و تأکید کرد: از ابتدای سال تاکنون چندین جلسه تخصصی اربعین برگزار شده و پیشبینی ما این است که اربعین امسال با حضور گستردهتر زائران برگزار شود؛ از اینرو همه دستگاهها برای ارائه خدمات مطلوب در حال آمادهسازی زیرساختها هستند.
گذرگاه اربعین شلمچه در ۲۰ کیلومتری خرمشهر و ۱۵ کیلومتری شهر بصره عراق قرار دارد.
