گشت مجازی گردشگری دزفول رونمایی شد

بهگزارش خبرنگار میراثآریا، معاون فرهنگی شهرداری دزفول روز جمعه اول خردادماه جاری در آیین رونمایی از گشت مجازی گردشگری در سالن آوان دزفول، با تبریک چهارم خرداد، روز مقاومت و پایداری مردم دزفول، اظهار کرد: شهرداری در حوزههای عمرانی و فرهنگی برنامههای متعددی تدارک دیده است که بهرهبرداری و آغاز به کار تعدادی از طرحهای عمرانی از جمله این برنامهها محسوب میشود.
محمد نوریفر با بیان اینکه شهرداری دزفول در بخشهای فرهنگی، اجتماعی، ورزشی، آموزش شهروندی و گردشگری برنامههایی تدارک دیده است، افزود: گشت مجازی گردشگری با تلاش نیروهای شهرداری در مجموعه معاونت فرهنگی، اجتماعی و همچنین واحد فناوری اطلاعات تهیه شده و اماکن تاریخی، مذهبی و گردشگری بهصورت سهبعدی در سایت شهرداری بارگذاری شدهاند.
او از همکاری اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی دزفول در راستای توسعه گردشگری و نیز انجمنهای مردمنهاد «دزناب»، «دزپارس» و «کهندژ» که در اجرای برنامههای فرهنگی شهرداری همکاری لازم را دارند، قدردانی کرد.
