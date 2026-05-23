بهگزارش خبرنگار میراث آریا، کارگاه تجربهمحور با نام «فراتر از دیدن» که روز پنجشنبه ۳۱ اردیبشهت ۱۴۰۵ بهاجرا درآمد، مریم رشغی بهعنوان بریل آرتیست ایفای نقش کرد.
سرپرست پایگاه پایگاه میراث جهانی چغازنبیل درباره این برنامه اظهار کرد: محور اصلی این برنامه، معرفی بروشورهای جدید «بریل» بود که برای استفاده عزیزان نابینا و کمبینا طراحی شد تا آنها نیز بتوانند بهطور مستقل با این اثر جهانی آشنا شوند.
مهدی عالیپور با بیان اینکه بخش جذاب و متفاوت این کارگاه تجربهای برای افراد بینا بود گفت: شرکتکنندگان با چشمبند، تصویر بریل شدهای از چغازنبیل را لمس کردند. آنها بدون کمک گرفتن از چشم و تنها با تکیه بر حس لامسه، سعی کردند فرمهای تاریخی را درک کرده و سپس آنچه را لمس کرده بودند، نقاشی کنند.
سرپرست پایگاه پایگاه میراث جهانی چغازنبیل افزود: این تجربه کوتاه اما تأثیرگذار فرصتی شد تا همه ما برای لحظاتی از نگاهی دیگر به جهان نگاه کنیم و با دنیای روشندلان بیشتر همراه شویم.
او با بیان اینکه مفهوم نوین موزهها «موزه فراگیر» است ادامه داد: افراد با محدویتهای جسمی مختلف بخشی از مخاطبان میراث فرهنگی هستند.
عالیپور اضافه کرد: این کارگاه با همکاری بریل آرتیست مریم رشغی و همراهی مجموعه فرهنگی شهر کتاب اهواز با استقبال بسیار خوب شهروندان اهوازی همراه بود و نشان داد که سایتموزه چغازنبیل فراتر از یک بنای تاریخی، بستری برای دوستی، آموزش و عدالت آموزشی برای همه مردم است.
