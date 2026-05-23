محوطه میراث جهانی شوش پاکسازی شد

بهگزارش خبرنگار میراث آریا، علی بویری اظهار کرد: بهمناسبت هفته میراث فرهنگی و روز جهانی موزه پایگاه میراث جهانی شوش با همکاری و مشارکت فعال انجمنهای مردمی شهرستان شوش برنامه ویژهای را با محوریت «پاکسازی محوطه و آشنایی با میراث جهانی» برگزار کرد.
مدیر پایگاه میراث جهانی شوش افزود: این برنامه با هدف ارتقای سطح آگاهی عمومی نسبت به اهمیت حفاظت از آثار باستانی و تقویت پیوند میان مردم و میراث فرهنگی و با حضور گسترده اعضای انجمنهای محلی و علاقهمندان به تاریخ برگزار شد.
او ادامه داد: در این طرح، علاوه بر پاکسازی بخشهایی از محوطه باستانی، برنامههای آموزشی و راهنماییهای لازم جهت آشنایی بیشتر با بافت تاریخی و ارزشهای جهانی شوش نیز در دستور کار قرار گرفت.
بویری ضمن قدردانی از همکاری نزدیک انجمنهای مردم نهاد شهرستان شوش، خاطرنشان کرد: مشارکت مردمی کلیدیترین رکن در پایداری و حفاظت از میراث جهانی است. این رویداد گامی مهم در راستای ترویج فرهنگ حفاظت و مدیریت پایدار سایتهای تاریخی و تقویت نقش جامعه محلی در حفظ هویت ملی محسوب میشود.
مدیر پایگاه میراث جهانی شوش گفت: این برنامه که با شعار روز جهانی موزهها، میراث فرهنگی، حافظ هویت و انسجام ملی اجرا شد، نشاندهنده اهمیت همکاری میان نهادهای مسئول و جوامع محلی در حفاظت از گنجینههای تاریخی است. شرکتکنندگان در این برنامه، علاوه بر مشارکت در پاکسازی محیط، فرصت یافتند تا با راهنمایی کارشناسان، با ابعاد و اهمیت جهانی این سایت باستانی بیشتر آشنا شوند.
