بهگزارش خبرنگار میراث آریا، این جشنواره با حضور افراد دارای معلولیت و با محوریت غذاهای سنتی استان و با همکاری مجتمع گردشگری ریتاج، رستوران سنتی تاج سلطان و اداره کل بهزیستی استان در اهواز برگزار میشود.
این جشنواره براساس دستورالعملهای وزارت متبوع در سه مرحله استانی، منطقهای و کشوری برگزار میشود که استان خوزستان مرحله استانی را در روز ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ برگزار خواهد کرد.
شرکتکنندگان این جشنواره افراد دارای معلولیت از سه گروه معلولیت جسمی و حرکتی، افراد دارای معلولیت نابینایی و افراد با سندرم داون هستند.
مرحله استانی این جشنواره در یکی از تأسیسات گردشگری استان برگزار میشود و در پایان سه نفر بهعنوان برگزیده توسط داوران برای حضور در مرحله منطقهای انتخاب خواهند شد.
مرحله منطقهای جشنواره با حضور استانهای خوزستان، بوشهر، فارس و هرمزگان در استان فارس برگزار خواهد شد و برگزیدگان این مرحله به جشنواره کشوری راه خواهند یافت.
علاقمندان به شرکت در این رویداد باید تا تاریخ ۱۱ اردیبهشت از طریق این وبسایت ثبت نام کنند.
انتهای پیام/
نظر شما