به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، محمد جوروند در آیین نکوداشت بوم‌گردی‌های استان خوزستان که روز پنج‌شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ به‌همت اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خوزستان برای نخستین بار در استان و در روستای گردشگری طویبه اجرا شد، اظهار کرد: هدف از برگزاری این نکوداشت حمایت از اقامتگاه‌های بوم‌گردی استان و نیز معطوف کردن نگاه‌های به شهرستان حمیدیه بود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خوزستان گفت: در استان خوزستان ۱۶ اقامتگاه بوم‌گردی دارای پروانه بهره‌برداری هستند.

در ادامه، معاون گردشگری خوزستان افزود: به‌مناسبت نکوداشت بوم‌گردی‌ها، در یکی از بوم‌گردی‌ها فعال استان در شهرستان حمیدیه میزبان جمع کثیری از بهره‌برداران فعال در زمینه بوم‌گردی و مسئولان شهرستان بودیم.

تبار قریب افزود: به‌دلیل نقش مهمی که اقامتگاه‌های بوم‌گردی در زمینه گردشگری پایدار روستاها دارند، یکی از برنامه‌های مهم اداره کل میراث فرهنگی خوزستان توسعه این اقامتگاه‌های بوم‌گردی است.

او ادامه داد: امیدواریم این توسعه با مشارکت همه بخش‌های مرتبط، حضور فعال سرمایه‌گذاران و جامعه محلی روستایی شکل بگیرد.

این برنامه در اقامتگاه بوم‌گردی مجدم در روستای گردشگری طویبه برگزار و در آن ضمن گرامیداشت روز ملی بوم‌گردی، بخش‌های متنوعی همچون اجرای برنامه‌های فرهنگی و موسیقی اجرا شد.

از بخش‌های ویژه این آیین، کاشت نهال به یاد شهدای مدرسه شجره طیبه میناب بود که با حضور مسئولان و فعالان گردشگری انجام شد و حال‌و هوای معنوی ویژه‌ای به مراسم بخشید.

در پایان مراسم نیز از مالکان اقامتگاه‌های بوم‌گردی که نقش مؤثری در توسعه گردشگری پایدار و معرفی ظرفیت‌های بومی و محلی خوزستان داشتند تجلیل شد.

طویبه روستایی زیبا در دهستان جهاد از توابع شهرستان حمیدیه در استان خوزستان است که در فاصله ۱۸ کیلومتری حمیدیه و هفت کیلومتری اهواز (مرکز استان) قرار دارد. روستای گردشگری طویبه دارای خاکی حاصلخیز است و به همین دلیل کشاورزی و دامپروری در این روستا رونق دارد. از جمله محصولات کشاورزی این روستا می‌توان گندم و انواع سبزیجات نام برد. دام‌هایی همچون گاومیش، اسب و بوقلمون در این روستا نگهداری و پرورش داده می‌شوند. حصیربافی، کپوبافی، سفالگری و میناکاری از جمله صنایع‌دستی روستای گردشگری طویبه است.

