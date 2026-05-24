جزئیات مبلغ و شرایط پرداخت وام ازدواج در سال جدید

به گزارش میراث آریا، با اعلام بانک مرکزی در سال گذشته (۱۴۰۴) بودجه مد نظرقرار گرفته برای تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج حدود ۲۰۰ همت بود که این میزان با رشد ۷۵ درصدی در سال جاری، به ۳۵۰ همت رسیده که باعث می‌شود متقاضیان این تسهیلات کمتر در صف دریافت باقی بمانند و انتظار می‌رود امسال بیش از یک میلیون نفر از متقاضیان، این تسهیلات را دریافت کنند.

یکی از موضوعات مهمی که با این افزایش بودجه مطرح شد، احتمال افزایش مبلغ وام ازدواج برای هر زوج بود که طبق آخرین اطلاعات، مبلغ وام افزایش نیافته و تنها هدف بانک مرکزی از افزایش بودجه، کاهش صف دریافت وام ازدواج برای زوج‌های جوان است. در سال گذشته یکی از اصلی‌ترین چالش‌های زوج‌ها، مدت زمانی طولانی دریافت این وام بود.

در سال جاری تاکنون حدود ۳۱ همت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری توسط بانک‌های عامل پرداخت شده و در سال گذشته نیز بیش از ۶۲۰ هزار نفر از تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج استفاده کردند.

بر اساس آخرین ابلاغیه رسمی و در راستای اجرای مفاد بند (ث) تبصره (۱۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور، دستورالعمل اجرایی پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و شرایط بهره‌مندی متقاضیان از این تسهیلات، به شرح زیر اعلام شد:

به هر یک از زوجین که تاریخ عقد آن‌ها واجد شرایط قانونی باشد، مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج تعلق می‌گیرد.

با این حال، دولت در راستای تشویق به ازدواج در سنین پایین‌تر، تسهیلات ویژه‌ای را برای زوج‌های جوان‌تر در نظر دارد؛ به‌طوری‌که اگر سن زوج (مرد) زیر ۲۵ سال و سن زوجه (زن) زیر ۲۳ سال باشد، مبلغ این وام برای هر یک از آن‌ها به ۳۵۰ میلیون تومان افزایش خواهد یافت.

درباره افراد بالای ۴۰ تا زیر ۵۰ سال نیز تمامی شرایط لحاظ می‌شود و تفاوتی با زوج‌های جوان‌تر ندارد، اما افراد بالای ۵۰ سال نمی توانند این وام را دریافت کنند.

طبق ماده (۵۰) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، تسهیلات مربوط به این افراد از محل منابع قرض‌الحسنه بانک‌های عامل و به میزان دو برابر افراد عادی پرداخت می‌شود.

به هر یک از زوجین مشمول این ماده، مبلغ ۶۰۰ میلیون تومان وام ازدواج تعلق می‌گیرد. همچنین در صورتی که مشمولان ایثارگر واجد شرط سنی مشروح در قانون باشند (زیر ۲۵ و زیر ۲۳ سال)، سقف این تسهیلات برای هر یک از آن‌ها به ۷۰۰ میلیون تومان می‌رسد.

برای زوج‌های ۴۰ تا ۵۰ سال نیز این موارد لحاظ می‌شود.

افرادی که شامل قانون ایثارگری می‌شوند شامل جانبازان یا آزادگان، فرزندان جانبازان یا آزادگان و فرزندان شاهد می‌شود.

افراد شامل قانون ایثارگری نیز همانند افراد دیگر تنها یک بار می‌توانند از تسهیلات وام ازدواج استفاده کنند و باز پرداخت این تسهیلات برای تمامی زوجین ۱۲۰ ماهه و با کارمزد چهار درصد است.

