به گزارش میراث آریا، پیش فروش بلیت در همه محورها از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۱ صبح روز دوشنبه ۲۹ تیرماه از طریق سکوهای مجاز فروش اینترنتی بلیت آغاز شد.
پیش فروش حضوری بلیتهای این بازه زمانی نیز از ساعت ۱۱ تا ۱۳:۳۰ روز دوشنبه ۲۹ تیرماه از طریق مراکز مجاز فروش حضوری انجام میشود.
لازم به ذکر است از ساعت ۱۳:۳۰ روز دوشنبه ۲۹ تیرماه به بعد پس از انجام عملیات پشتیبان گیری سامانه به صورت همزمان پیش فروش ادامه خواهد داشت.
هموطنان برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانند به صورت شبانهروزی با سامانه اطلاعرسانی راهآهن به شماره ۰۲۱۵۱۴۹ تماس بگیرند.
آغاز پیشفروش بلیت قطارهای اربعین
از امروز دوشنبه ۲۹ تیر ماه ساعت ۸:۳۰ صبح، هموطنانی که قصد دارند در مراسم اربعین ۱۴۰۵ شرکت کنند، میتوانند برای تهیه بلیتهای مربوط به نیمه دوم مردادماه، به سکوهای مجاز اینترنتی یا دفاتر خدمات مسافرتی سراسر کشور مراجعه کنند.
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