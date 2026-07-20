ترافیک سنگین در برخی ورودی ‌های تهران

به گزارش میراث آریا، امروز ۲۹ تیرماه بارش باران در برخی از محورهای استان گیلان گزارش شده است.

محورهای مسدود

برپایه این گزارش، محور بندرعباس به لار محدوده کلمتعلی تا اطلاع بعدی مسدود است و تردد از مسیر جایگزین انجام می‌شود.

همچنین کیلومتر ۹۰ محور هراز حدفاصل دو تونل زیار باغ، واقع در استان مازندران امروز ۲۹ و فردا ۳۰ تیرماه از ساعت ۰۸:۰۰ الی ۱۷:۰۰ به دلیل اجرای عملیات لق‌گیری و ریزش‌برداری سنگ‌های ناپایدار در زمان انجام عملیات مسدود بوده و تردد از محورهای جایگزین سوادکوه (فیروزکوه) و کندوان امکانپذیر است.

در حال حاضر تردد روان در محورهای چالوس، هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران- بومهن، آزادراه تهران- پردیس، آزادراه تهران- شمال و آزادراه قزوین- رشت (مسیر رفت و برگشت) گزارش شده است.

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