به گزارش میراث‌آریا، محمد جعفر قائم پناه امروز دوشنبه ۲۹ تیرماه جاری در ادامه بازدیدهای میدانی خود به همراه وزیر نیرو از مناطقی از جنوب کشورمان که توسط آمریکا مورد هدف قرار گرفته است، به پتروشیمی جم در عسلویه رفت و پس از بازدید از بخشهای آسیب دیده اظهار کرد: پتروشیمی جم برای ۱۴ کارخانه پتروشیمی تولیدات دارد و یکی از مهم ترین صنایع پتروشیمی ما در کشور، در منطقه و حتی در دنیا محسوب می‌شود که مورد هدف قرار گرفته است.



معاون اجرایی رئیس جمهوری افزود: این شرکت متعلق به بازنشستگان کشوری است و سهام دار اصلی آن وزارت کار است‌ و از روز اول که آتش مهار شد بازسازی آن را شروع کردند.

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