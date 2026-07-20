۲۹ تیر ۱۴۰۵ - ۰۹:۵۲

رگبار باران و وزش باد شدید در ۶ استان نوار شمالی کشور

رگبار باران و وزش باد شدید در ۶ استان نوار شمالی کشور

سازمان هواشناسی امروز دوشنبه ۲۹ تیرماه برای ۶ استان نوار شمالی کشور و ارتفاعات البرز مرکزی و شرقی، رگبار باران و وزش باد شدید موقت پیش‌بینی کرد.

به گزارش میراث آریا، امروز دوشنبه ۲۹ تا چهارشنبه ۳۱ تیرماه در برخی نقاط استان‌های اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی، شمال خراسان رضوی، ارتفاعات البرز مرکزی و شرقی، در برخی ساعات رگبار و رعد و برق، وزش باد شدید موقت و در برخی نقاط گردوخاک پیش بینی می‌شود.

این شرایط پنجشنبه اول مردادماه در برخی نقاط آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان، مازندران، ارتفاعات استان‌های تهران و سمنان و جمعه ۲ مردادماه در ارتفاعات مازندران و جنوب سیستان و بلوچستان تداوم خواهد داشت. 

در پنج رو روز آینده در شمال شرق، شرق و دامنه‌های جنوبی البرز شرقی و در سه روز آینده در بخش‌هایی از مرکز، دامنه‌های جنوبی البرز مرکزی و جنوب غرب کشور در برخی ساعات وزش باد شدید، گردوخاک و کاهش کیفیت هوا پیش بینی می‌شود. 

روز سه‌شنبه ۶ مردادماه کاهش نسبی دما در نوار شمالی کشور رخ خواهد داد. 

دوشنبه ۵ و سه‌شنبه ۶ مردادماه دریای خزر و دوشنبه ۵ تا چهارشنبه ۷ مردادماه خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان مواج است. 

امروز دوشنبه ۲۹ تیرماه آسمان تهران صاف تا کمی ابری، در بعضی ساعات افزایش وزش باد، از بعدازظهر وزش باد شدید و گاهی گرد و خاک است. بیشینه دمای امروز پایتخت به ۳۹ و کمینه دمای آن به ۲۹ درجه سانتی‌گراد بالای صفر خواهد رسید.

انتهای پیام/

کد خبر 1405042902101
حوریه تقدس نژاد
دبیر مریم قربانی‌نیا

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