به گزارش میراث آریا، حبیباله طاهرخانی، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در جلسه هفتگی پایش طرحهای حمایتی مسکن، از آمادهسازی بیش از ۶۶ هزار و ۸۰۰ واحد مسکونی حمایتی برای افتتاح و واگذاری به متقاضیان خبر داد و گفت: این واحدها در قالب طرحهای مسکن حمایتی ۹۹ساله شهری و روستایی، نیروهای مسلح، مسکن مهر، خودمالک شهری و همچنین بافت فرسوده در کشور آماده بهرهبرداری هستند.
او با اشاره به هماهنگی دستگاههای اجرایی در دوره بازسازی پس از جنگ تحمیلی رمضان، افزود: در این دوره هماهنگی و همکاری بالایی میان مجموعه وزارت راه و شهرسازی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، بانک مسکن، سازمان نظام مهندسی و سایر دستگاههای مرتبط شکل گرفت و تکالیفی از جمله پرداخت تسهیلات ودیعه اسکان موقت به متقاضیان واجد شرایط در کوتاهترین زمان ممکن اجرایی شد.
طاهرخانی با اشاره به برنامهریزی برای آغاز ثبتنام طرح مسکن استیجاری زوجهای جوان بیان کرد: بهزودی ثبتنام این طرح آغاز میشود و زوجهای جوان فاقد مسکن که کمتر از پنج سال از تاریخ ازدواج آنها گذشته و در دهکهای درآمدی ۱ تا ۶ قرار دارند، میتوانند در این طرح نامنویسی کنند.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: یکی از موضوعات مهم در اجرای طرح مسکن استیجاری زوجهای جوان، تأکید بر تکمیل و قابل سکونت بودن واحدها از نظر تجهیزاتی از جمله کابینت، پکیج، رادیاتور و سایر معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی امکانات داخلی است.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در پایان با اشاره به تأمین تعداد قابل توجهی واحد استیجاری در فاز نخست این طرح در کلانشهرهایی مانند تهران و مشهد و همچنین شهرهای جدید، خاطرنشان کرد: استانها و شهرهای جدید باید تمرکز خود را بر تجهیز واحدها قرار دهند تا این واحدها در کوتاهترین زمان ممکن در بازار اجاره عرضه شوند.
