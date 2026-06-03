به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، در حالی که اسپانیا خود را برای یکی از گرم‌ترین تابستان‌های سال‌های اخیر آماده می‌کند، پیامدهای تغییرات اقلیمی به تدریج در حال بازتعریف تجربه سفر در این مقصد محبوب گردشگری است.

نشستن در تراس‌های روباز کافه‌ها و رستوران‌ها همواره یکی از جذاب‌ترین جلوه‌های سبک زندگی مدیترانه‌ای و بخشی جدایی‌ناپذیر از تجربه گردشگران در شهرهای اسپانیا بوده است، اما اجرای مقررات جدید مرتبط با ایمنی کارکنان می‌تواند این الگوی رایج گردشگری را در روزهای بسیار گرم دستخوش تغییر کند.

بر اساس اصلاحات جدید در چارچوب ملی روابط کار اسپانیا، حفاظت از کارکنان در برابر مخاطرات ناشی از موج‌های گرما، سیلاب‌ها و دیگر پدیده‌های شدید جوی به یکی از اولویت‌های اصلی تبدیل شده است. این مقررات زمانی اجرایی می‌شود که سازمان هواشناسی دولتی اسپانیا (AEMET) هشدارهای سطح نارنجی یا قرمز صادر کند.

مطابق این ضوابط، در صورت نبود سایه کافی یا تجهیزات سرمایشی مناسب، رستوران‌ها، بارها و کافه‌ها موظف خواهند بود خدمات‌رسانی در فضاهای روباز را محدود کرده یا به طور موقت متوقف کنند. با این حال، تعطیلی کامل آخرین گزینه محسوب می‌شود و کسب‌وکارها موظف‌اند پیش از آن از طریق تغییر ساعات کاری، بازتنظیم شیفت‌ها و ایجاد شرایط ایمن‌تر برای کارکنان، فعالیت خود را ادامه دهند.

این تصمیمات می‌تواند تأثیر مستقیمی بر برنامه‌ریزی سفر گردشگران داشته باشد. مسافرانی که قصد دارند در ماه‌های گرم سال به اسپانیا سفر کنند، ممکن است در ساعات اوج گرما با بسته بودن یا محدود شدن فعالیت تراس‌های روباز مواجه شوند، در حالی که فضاهای سرپوشیده همچنان به فعالیت خود ادامه خواهند داد.

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