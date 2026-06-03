به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، گروهی از باستان‌شناسان نروژی موفق شده‌اند محموله‌ای ارزشمند از یک کشتی تجاری غرق‌شده متعلق به میانه قرن هجدهم میلادی را از بستر تنگه اسکاژراک، در حدفاصل نروژ، دانمارک و سوئد، شناسایی و مستندسازی کنند؛ کشفی که از آن به‌عنوان یکی از مهم‌ترین یافته‌های باستان‌شناسی دریایی سال‌های اخیر در شمال اروپا یاد می‌شود.

این شناور که در عمق نزدیک به ۶۰۰ متری زیر سطح دریا آرمیده است، نخستین‌بار توسط مالک یک شرکت فعال در حوزه نجات دریایی شناسایی شد. پس از تایید اهمیت تاریخی محل، تیم‌های تخصصی موزه دریانوردی نروژ با بهره‌گیری از فناوری‌های پیشرفته تصویربرداری و تجهیزات رباتیک زیرآبی، عملیات بررسی و مستندسازی آن را آغاز کردند.

بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد بخش قابل‌توجهی از محموله کشتی پس از گذشت حدود دو قرن و نیم همچنان در شرایطی چشمگیر حفظ شده است. در میان آثار کشف‌شده، صدها قطعه ظروف چینی آبی و سفید ساخت چین که به‌صورت منظم در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند، بیش از همه توجه پژوهشگران را به خود جلب کرده است. افزون بر این، جام‌ها و ظروف اروپایی، بقایای منسوجات و پارچه‌های تجاری، محموله غلات و قطعاتی از لوسترهای مجلل نیز از دیگر اشیای بازیابی‌شده به شمار می‌روند.

کارشناسان معتقدند ترکیب هم‌زمان کالاهای شرقی و اروپایی در این کشتی، تصویری روشن از گستره مبادلات اقتصادی و تجاری قرن هجدهم ارائه می‌دهد؛ دورانی که شبکه‌های تجارت فرامنطقه‌ای، کالاهای لوکس شرق آسیا را از طریق شرکت‌های بزرگ بازرگانی به بازارهای اروپایی منتقل می‌کردند و نقش مهمی در شکل‌گیری نخستین الگوهای اقتصاد جهانی ایفا داشتند.

به گفته مسئولان موزه دریانوردی نروژ، شرایط ویژه محل کشف و عمق استثنایی آن، این پروژه را به نمادی از تحول فناوری در باستان‌شناسی زیرآبی تبدیل کرده است. تا همین چند سال پیش، انجام مطالعات منظم باستان‌شناختی در چنین عمقی عملا امکان‌پذیر نبود، اما پیشرفت سامانه‌های رباتیک و فناوری‌های تصویربرداری دریایی اکنون افق‌های تازه‌ای را پیش روی پژوهشگران گشوده است.

در عین حال، هویت واقعی این شناور همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. پژوهشگران هنوز موفق به تعیین نام کشتی، بندر مبدأ، مقصد نهایی و حتی علت دقیق غرق شدن آن نشده‌اند. از این رو، مطالعات تکمیلی بر روی بقایای چوبی بدنه، ساختار کشتی و هرگونه سند احتمالی باقی‌مانده در محل ادامه خواهد یافت.

متخصصان امیدوارند نتایج این تحقیقات بتواند سرنخ‌های تازه‌ای درباره مسیرهای بازرگانی، الگوهای مصرف کالاهای لوکس و روابط اقتصادی میان شرق و غرب در قرن هجدهم میلادی ارائه کند.

این کشف نه‌تنها بخشی از تاریخ فراموش‌شده تجارت دریایی جهان را از اعماق دریا بیرون کشیده، بلکه سندی ارزشمند از نخستین جلوه‌های جهانی‌شدن اقتصاد در عصر پیشاصنعتی به شمار می‌رود؛ روایتی تاریخی که پس از حدود ۲۵۰ سال سکوت در بستر دریا، بار دیگر در برابر دیدگان پژوهشگران و افکار عمومی جهان قرار گرفته است.

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