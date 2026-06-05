مهران سعدی، فعال گردشگری و مدیر هتل فردوس فولاد خوزستان، در گفتوگو با خبرنگار میراثآریا با تشریح سابقه فعالیت خود در حوزه گردشگری و هتلداری، تأکید کرد که ورود صنایع بزرگ به عرصه ساخت و بهرهبرداری از هتلها میتواند به شکل چشمگیری کمبود زیرساختهای اقامتی در شهرهای کمتر برخوردار را جبران کند و حتی استانداردهای جدیدی در این حوزه ایجاد کند.
سعدی فعالیت خود را از سال ۱۳۹۳ در شوشتر آغاز کرده و بهعنوان راهنمای تورهای ورودی در محور مثلث طلایی، جهانی شوشتر، شوش و چغازنبیل و همچنین تورهای طبیعت گردی دزفول فعالیت داشته باشد. او در این سالها میزبان گردشگران متعددی از اروپا، آمریکا و همچنین سفیران و دیپلماتهای کشورهایی چون آلمان، سوئیس دانمارک، یونان، فرانسه، عمان و آفریقای جنوبی بوده است.
او درباره این دوره میگوید: سالها در حوزه تورهای ورودی فعالیت کردم و تجربه میزبانی از گردشگران در سطوح مختلف باعث شد شناخت دقیقی از نیازهای اقامتی و خدماتی مسافران پیدا کنم.
سعدی از سال ۱۳۹۷ وارد حوزه هتلداری شد و در هتل طبیب شوشتر فعالیت خود را آغاز کرد و پس از ۲سال هتل عمارت افضل شوشتر را خریداری و به بهرهبرداری رساند. در همین سالها وی توانست به عنوان پر افتخار راهنمای تور برگزیده استان خوزستان در کتاب بینالمللی راهنمای سفر به ایران Bradtguides Book چاپ انگلستان دست یابد. سپس بهعنوان مسئول روابط عمومی پایگاه سازههای آبی جهانی شوشتر و مترجم تخصصی همکاری داشت. پس از آن مدتی در هتل چهارستاره نیشکر اهواز مشغول شد و در ادامه به هلدینگ توسعه اقتصادی فراگیر وفا وابسته به شرکت فولاد خوزستان پیوست.
او ابتدا مدیر داخلی هتل فردوس بود و سپس به مدت ۲سال بهعنوان سرپرست هتلها و مراکز اقامتی شرکت وفا فعالیت کرد که در این مدت توانست هتل پنجره فولاد مشهد مقدس و هتل چالوس را به بهرهبرداری برساند و هم اکنون نیز مدیر هتل فردوس اهواز است.
سعدی معتقد است حضور صنایع در ساخت هتلها میتواند به توسعه گردشگری کمک کند، بهویژه در شهرهایی که بخش خصوصی تمایلی به سرمایهگذاری ندارد.
او توضیح میدهد: در برخی شهرها با وجود پتانسیل های گردشگری و آثار ملی و جهانی اما بخش خصوصی وارد ساخت هتل نمیشود. اینجا صنایع با منابع مالی مکفی نقش خود را نشان میدهند و این خلأ را پر میکنند و باعث رونق اقامت و گردشگری و اشتغالزایی در آن منطقه میشوند.
به گفته این فعال گردشگری، اگر بروکراسی اداری مانع نشود، هتلهای وابسته به صنایع میتوانند حتی پیشتاز استانداردسازی در کشور باشند.
سعدی درباره تاریخچه هتل فردوس گفت: این مجموعه ابتدا مهمانسرای باشگاه فرهنگی ورزشی فولاد خوزستان بود. و پس از بازسازی در سال ۱۴۰۱ به بهرهبرداری رسید. اکنون زیر نظر شرکت وفا فعالیت میکند. هتل فردوس دارای ۱۸ اتاق با ظرفیت ۵۴ نفر است. اتاقها در قالب اتاق های استندارد هتلی و سوئیتهای ۲ و ۳خواب سرویس ارائه میدهند. این هتل همچنین دارای رستوران و کافیشاپ بوده و ارائه خدمات به میهمانان شرکت فولاد خوزستان و هلدینگ های تابعه را برعهده دارد.
او افزود فولاد خوزستان علاوه بر این هتل، در مشهد و چالوس نیز هتلهایی دارد که خدمات بروناستانی ارائه میکنند.
این فعال گردشگری درباره عملکرد هتل در ماههای اخیر و شرایط جنگی گفت: در دورهای که فولاد خوزستان آسیب دید، فعالیت هتل نیز متوقف شد. اما پس از بازگشت آرامش، خدمات با ظرفیت محدود از سر گرفته شد. تلاش کردیم حس امنیت و آرامش را برای مهمانان فراهم کنیم. به عنوان نمونه برخی از مهمانان هتل که تجربه اقامت در هتل های ۵ستاره داخلی و بینالمللی را دارند در نخستین تجربه اقامت خود در این هتل به دلیل شرایط استاندارد و با کیفیتی که در تمامی بخشهای هتل تجربه می کنند از اقامت در هتلهای سطح شهر اهواز اجتناب کرده و اقامت در هتل فردوس را ارجع میدانند که این مهم با همکاری و تلاش بیدریغ همکارانمان در هتل محقق شد.
مدیر هتل فردوس با اشاره به تنوع اقامتگاهها در کشور گفت: در شهرهای تاریخی و گردشگرپذیر، گردشگران به اقامتگاههای بومی علاقه دارند. اما هتلها همچنان نقش مهمی در زنجیره گردشگری دارند و نبود آنها میتواند بخشی از بازار سفر را از بین ببرد.
او تأکید کرد هتلها بهعنوان ستون اصلی خدمات اقامتی، برای گردشگران تجاری، صنعتی و حتی گردشگران فرهنگی ضروریاند.
سعدی در پایان گفت: ورود صنایع به حوزه هتلداری یک فرصت استراتژیک برای کشور است. این حضور میتواند کمبود زیرساختها را جبران کند، استانداردها را ارتقا دهد و حتی الگوی جدیدی برای توسعه گردشگری در مناطق کمتر برخوردار ایجاد کند.
او با یادآوری اینکه نقش مدیران صنایع و تفکر حمایتی آنها در توسعه هتلداری؛ فرصتی است که نباید نادیده گرفته شود گفت: جا دارد از مدیرعامل شرکت فولاد خوزستان، قائممقام مدیرعامل در امور ستادی و مسئولیتهای اجتماعی، معاون منابع انسانی شرکت فولاد خوزستان و مدیرعامل شرکت توسعه اقتصادی فراگیر وفا به پاس آغاز روند حمایتی در مسیر تأسیس مراکز اقامتی و هتلها از زمان حضور او ویژه کارکنان فولاد خوزستان و خانوادههای معزز او و همچنین ارائه خدمات هتلداری برون سازمانی که نشاندهنده نگاه آیندهنگرانه، مسئولانه و ارزشمند ایشان به ارتقای سطح رفاه سازمانی، توسعه خدمات رفاهی و کمک به افزایش ظرفیت اقامتی تاسیسات گردشگری است، صمیمانه قدردانی میکنم. امید است با استمرار این نگاه ارزشمند، شاهد توسعه هرچه بیشتر زیرساختهای رفاهی، اقامتی و سرمایه انسانی در مجموعههای وابسته و دیگر صنایع را شاهد باشیم.
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