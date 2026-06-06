به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، فرانسه در آستانه برگزاری یکی از مهم‌ترین و گسترده‌ترین رویدادهای عمومی حوزه باستان‌شناسی در اروپا قرار دارد؛ رویدادی که طی سه روز و با مشارکت شبکه‌ای از موزه‌ها، دانشگاه‌ها، مؤسسات پژوهشی، مراکز علمی و نهادهای متولی میراث فرهنگی در کشورهای مختلف اروپایی برگزار می‌شود.

«روزهای اروپایی باستان‌شناسی ۲۰۲۶» از ۱۲ تا ۱۴ ژوئن، بستری کم‌نظیر برای معرفی ابعاد گوناگون علم باستان‌شناسی، دستاوردهای پژوهشی نوین و اهمیت حفاظت از میراث تاریخی فراهم می‌آورد و تلاش دارد پیوند میان جامعه، پژوهشگران و میراث‌فرهنگی را بیش از پیش تقویت کند.

در همین چارچوب، مؤسسه‌ای در پاریس برنامه‌ای ویژه و خانواده‌محور تدارک دیده است که با هدف آشنایی نسل‌های جدید با میراث تمدنی بشر برگزار خواهد شد. این برنامه مجموعه‌ای از کارگاه‌های آموزشی، فعالیت‌های تعاملی، بازی‌های اکتشافی، معرفی شیوه‌های کاوش باستان‌شناسی و آشنایی با تمدن‌های تاریخی را در بر می‌گیرد و تلاش می‌کند مفاهیم علمی و فرهنگی را در قالبی جذاب و قابل فهم برای کودکان و نوجوانان ارائه کند.

برگزارکنندگان این رویداد معتقدند آشنایی زودهنگام نسل جوان با ارزش‌های میراث‌فرهنگی و فرآیندهای علمی حفاظت از آثار تاریخی، نقش مهمی در شکل‌گیری مسئولیت‌پذیری اجتماعی و تقویت فرهنگ صیانت از سرمایه‌های تمدنی ایفا می‌کند. از این رو، بخش قابل توجهی از برنامه‌های امسال به مشارکت خانواده‌ها و آموزش عمومی اختصاص یافته است.

«روزهای اروپایی باستان‌شناسی» طی سال‌های اخیر به یکی از اثرگذارترین رویدادهای فرهنگی و علمی اروپا تبدیل شده و هر ساله هزاران برنامه تخصصی و عمومی را در محوطه‌های باستانی، موزه‌ها، آزمایشگاه‌های پژوهشی و مراکز میراث فرهنگی سامان‌دهی می‌کند. بازدید از محوطه‌های تاریخی، دیدار مستقیم با باستان‌شناسان، آشنایی با روش‌های کاوش و مستندسازی، شرکت در کارگاه‌های آموزشی و مشاهده تازه‌ترین یافته‌ها و دستاوردهای علمی از جمله مهم‌ترین بخش‌های این رویداد به شمار می‌رود.

برگزارکنندگان تاکید کرده‌اند که دوره ۲۰۲۶ این رویداد با رویکردی راهبردی بر توسعه سواد میراثی، گسترش مشارکت اجتماعی و تقویت فرهنگ حفاظت از آثار تاریخی متمرکز خواهد بود؛ رویکردی که با توجه به چالش‌های روزافزون حفاظت از میراث‌فرهنگی در جهان، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و می‌تواند نقش مؤثری در ارتقای آگاهی عمومی نسبت به ارزش‌های تاریخی و هویتی جوامع ایفا کند.

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