بیوک میرزایی: رادیو هنرمندان بسیاری را به سینما و تلویزیون معرفی کرد

به گزارش میراث آریا به نقل از روابط عمومی معاونت صدا، احمد پهلوانیان معاون صدای رسانه ملی به همراه محسن سوهانی مدیرکل هنرهای نمایشی رادیو و رادیو نمایش و ابوذر ابراهیم مدیر روابط عمومی معاونت صدا، با حضور در منزل بیوک میرزایی از این هنرمند پیشکسوت عرصه نمایش رادیویی دیدار کردند. این دیدار در راستای تکریم و پاسداشت سال‌ها تلاش هنرمندان رادیو برگزار شد.

معاون صدا در ابتدای این دیدار با تاکید بر اهمیت قدردانی از پیشکسوتان گفت: تکریم هنرمندان پیشکسوت، یکی از رویکردهای جدی معاونت صداست و ما خود را موظف می‌دانیم از این سرمایه‌های ارزشمند قدردانی کنیم. آقای بیوک میرزایی افتخار ما هستند و بی‌تردید همه هنرمندان رادیو، افتخار رسانه ملی و مردم به‌شمار می‌آیند.

او در ادامه با اشاره به برنامه‌های راهبردی این معاونت در حوزه نمایش افزود: توسعه نمایش‌های رادیویی، یکی از محورهای اصلی تحول در تولیدات محتوایی است و در این مسیر، هم‌افزایی میان تجربه پیشکسوتان و انگیزه و خلاقیت نسل جوان، نقش تعیین‌کننده‌ای دارد.

پهلوانیان تصریح کرد: احیای ساختمان ارگ به‌عنوان یکی از مراکز مهم تولید آثار نمایشی با جدیت در دستور کار قرار دارد تا این مجموعه بار دیگر به کانونی پویا برای حضور هنرمندان و تولید آثار فاخر تبدیل شود.

او با تاکید بر ضرورت ایجاد فضای حرفه‌ای برای هنرمندان گفت: رادیو نمایش باید به محیطی الهام‌بخش برای فعالیت هنرمندان تبدیل شود؛ جایی که پیشکسوتان و جوانان در کنار یکدیگر، جریان‌ساز تولید آثار ماندگار باشند.

معاون صدا ادامه داد: برنامه‌ریزی کرده‌ایم تا در افق ۱۴۰۵، ضمن افزایش کمی تولیدات، کیفیت آثار نمایشی نیز ارتقا یابد و پاسخگوی نیازهای متنوع مخاطبان باشد.

در ادامه این دیدار بیوک میرزایی با تشکر از حضور مدیران رسانه ملی گفت: مردم همواره ذهنیت خوب و محبت‌آمیزی نسبت به ما دارند و این برای یک هنرمند بزرگ‌ترین سرمایه است. رادیو فقط صداست و همین موضوع، کار در این رسانه را بسیار سخت می‌کند. بازیگری و گویندگی در نمایش‌های رادیویی، نیازمند مهارت و تمرکز ویژه‌ای است که هر هنرمندی از عهده آن برنمی‌آید.

این هنرمند پیشکسوت با قدردانی از برگزارکنندگان این دیدار اظهار داشت: از معاون صدا، مدیر رادیو نمایش و مدیر روابط عمومی که این دیدار را تدارک دیدند صمیمانه تشکر می‌کنم. شما انسان‌های شریفی هستید و این توجه برای ما ارزشمند است.

میرزایی ادامه داد: ما تجربه زیادی در حوزه بازی در رادیو داریم. رادیو هنرمندان بسیاری را به سینما و تلویزیون معرفی کرده است، اما واقعیت این است که حتی برخی بازیگران توانمند سینما و تلویزیون هم نمی‌توانند در رادیو به همان اندازه موفق عمل کنند. اگر عشق نبود، ما نمی‌توانستیم این همه سال کار کنیم. این علاقه است که هنرمند را در رادیو نگه می‌دارد.

میرزایی در بخش دیگری از سخنان خود به جنگ رمضان اشاره کرد و گفت: این روزها باعث شده بیشتر کتاب بخوانم.

او همچنین با یادآوری هنرمندان فقید رادیو از جمله منوچهر نوذری و دیگر بزرگان این عرصه افزود: ما همیشه قدردان پیشکسوتانی هستیم که امروز در کنار ما نیستند، اما آثار و خاطراتشان همچنان زنده است.

این بازیگر پیشکسوت از هنرمندان حرفه‌ای رادیو همچون جواد پیشگر نیز یاد کرد و بر اهمیت تداوم این مسیر تأکید داشت.

میرزایی در ادامه گفت: رادیو بود که صدای من را به مردم معرفی کرد و مخاطبان من را با صدا شناختند. این رسانه ظرفیت بزرگی دارد و ما دوست داریم شاهد بالندگی هرچه بیشتر آن باشیم.

محسن سوهانی، مدیرکل هنرهای نمایشی رادیو و رادیو نمایش، نیز در این دیدار گفت: تلاش ما بر این است که با بهره بردن از تجربیات ارزشمند پیشکسوتان، مسیر رشد و ارتقای نمایش‌های رادیویی را هموار کنیم و زمینه حضور مؤثر نسل جوان را نیز فراهم آوریم.

ابوذر ابراهیم، مدیر روابط عمومی معاونت صدا نیز در این دیدار با تاکید بر اهمیت ارتباط مستمر با پیشکسوتان اظهار داشت: پیشکسوتان، سرمایه‌های اجتماعی و فرهنگی رسانه هستند و حفظ ارتباط با آنان، به معنای صیانت از هویت حرفه‌ای رادیو است. انعکاس تجربیات این بزرگان در فضای رسانه‌ای، می‌تواند الهام‌بخش نسل جدید باشد و مسیر حرفه‌ای آنان را روشن‌تر کند. در حوزه روابط عمومی تلاش داریم روایت‌های ارزشمند این هنرمندان را مستندسازی و به شکل مؤثر در اختیار مخاطبان قرار دهیم.

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