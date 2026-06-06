عبدالله معارفی نوازنده پیشکسوت سنتور درگذشت

به گزارش میراث آریا، عبدالله معارفی نوازنده برجسته سنتور و از چهرههای نامآشنای موسیقی ایران، جمعه ۱۵ خردادماه در ۸۰ سالگی درگذشت.
عبدالله معارفی متولد ۱۳۲۵ تهران، در خانوادهای کاملاً موسیقایی متولد شد. پدرش ناصر معارفی و پدربزرگش عبداللهخان معارفی مشهور به شمسالملکی از نوازندگان چیرهدست ویولن بودند. عموهایش منصور، مسعود و منوچهر معارفی نیز از نوازندگان معروف رادیو و اعضای گروه برادران معارفی به شمار میرفتند.
عبدالله معارفی نواختن سنتور را از کودکی و با راهنمایی پدر آغاز کرد. استعداد کمنظیر او موجب شد که ردیفهای موسیقی را در خردسالی با سنتور بیاموزد و نخستین برنامه رادیویی خود را در هفت سالگی اجرا کند. او سال ۱۳۴۳ وارد هنرستان موسیقی ملی شبانه شد و نزد محمد حیدری دوره سنتور را گذراند و علم موسیقی را نزد پورتراب فراگرفت. او همچنین نواختن تنبک را نزد امیرناصر افتتاح آموخت و تار، سهتار و ویولن را نیز به خوبی مینواخت و تدریس میکرد.
معارفی سالها با ارکستر امیر جاهد همکاری داشت و در برنامههای رادیو و تلویزیون و تالار رودکی با خوانندگانی همچون اکبر گلپایگانی، محمودی خوانساری و یونس دردشتی به نوازندگی پرداخت. معارفی سال ۱۳۵۵ به مدت یک سال از سوی وزارت فرهنگ و هنر در مرکز هنری فرهنگ و هنر کاشان به آموزش سنتور مشغول بود. پس از انقلاب، مدتی در اتریش زندگی کرد اما به ایران بازگشت و تا سالهای پایانی عمر به تدریس موسیقی ادامه داد.
خانه موسیقی ایران درگذشت این هنرمند را به خانواده او و جامعه موسیقی تسلیت میگوید.
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