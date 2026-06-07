به گزارش خبرنگار میراثآریا، خورشیدگرفتگی کامل ۱۲ اوت ۲۰۲۶ (۲۱ مرداد ۱۴۰۵) که از بخشهای وسیعی از خاک اسپانیا قابل مشاهده خواهد بود، به یکی از بزرگترین جاذبههای گردشگری اروپا در سال جاری تبدیل شده است. دولت اسپانیا پیشبینی میکند حدود ۱۰ میلیون گردشگر خارجی برای مشاهده این پدیده کمنظیر راهی این کشور شوند.
کارشناسان گردشگری معتقدند این رویداد میتواند درآمدی بالغ بر ۳۶۰ میلیون یورو برای مناطق میزبان ایجاد کند. هماکنون در بسیاری از شهرها و روستاهای واقع در مسیر خورشیدگرفتگی، میزان رزرو اقامتگاهها و هتلها رشد چشمگیری داشته و در برخی مناطق افزایش تقاضا به بیش از ۳۸۰ درصد رسیده است.
مقامهای گردشگری اسپانیا این پدیده را فرصتی تاریخی برای معرفی مقاصد کمتر شناختهشده کشور میدانند. برخلاف الگوی سنتی سفر که عمدتا سواحل مدیترانه و شهرهای بزرگ را در بر میگیرد، مسیر خورشیدگرفتگی از مناطق روستایی و کمبرخوردار شمال و مرکز اسپانیا عبور میکند و همین موضوع میتواند به توزیع متوازنتر گردشگران در سراسر کشور کمک کند.
در استانهای آستوریاس، گالیسیا، آراگون، کاستیا و لئون و همچنین بخشهایی از والنسیا و جزایر بالئار، برنامههای ویژهای برای میزبانی از گردشگران نجومی تدارک دیده شده است. ایجاد سکوهای رصد، برگزاری کارگاههای آموزشی نجوم، جشنوارههای علمی، تورهای تخصصی و توسعه زیرساختهای اقامتی از جمله اقداماتی است که برای این رویداد در نظر گرفته شده است.
سازمان گردشگری اسپانیا همچنین در قالب طرح «شکارچیان خورشیدگرفتگی»، مجموعهای از مسیرهای گردشگری نجومی را معرفی کرده که گردشگران را به مناطق دارای آسمان تاریک، رصدخانههای نجومی و روستاهای دارای گواهی بینالمللی استارلایت هدایت میکند.
خورشیدگرفتگی کامل ۲۰۲۶ از نگاه متخصصان نجوم رویدادی استثنایی به شمار میرود؛ زیرا نخستین خورشیدگرفتگی کامل قابل مشاهده از بخش عمده سرزمین اصلی اروپا از سال ۱۹۹۹ محسوب میشود. مسیر کامل این پدیده از شمال اسپانیا تا شرق این کشور و جزایر بالئار امتداد خواهد یافت و میلیونها نفر امکان مشاهده آن را خواهند داشت.
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