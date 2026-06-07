۱۷ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۸:۳۴

ویتنام میزبان بزرگ‌ترین گردهمایی صنعتگران جهان/ «جشنواره جهانی صنایع‌دستی ۲۰۲۶» سکوی تازه دیپلماسی فرهنگی و اقتصاد خلاق

ویتنام میزبان بزرگ‌ترین گردهمایی صنعتگران جهان/ «جشنواره جهانی صنایع‌دستی ۲۰۲۶» سکوی تازه دیپلماسی فرهنگی و اقتصاد خلاق

ویتنام در سال ۲۰۲۶ با میزبانی «جشنواره جهانی صنایع‌دستی» به کانون تعاملات بین‌المللی هنرمندان، صنعتگران و فعالان اقتصاد خلاق تبدیل خواهد شد؛ رویدادی فراگیر که با حضور هزاران هنرمند از بیش از یکصد کشور جهان، ضمن نمایش تنوع فرهنگی ملت‌ها، نقش صنایع‌دستی را به‌عنوان پیشران توسعه پایدار، دیپلماسی فرهنگی و اقتصاد خلاق در عرصه جهانی برجسته می‌کند.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، ویتنام در سال ۲۰۲۶ صحنه برگزاری یکی از مهم‌ترین و گسترده‌ترین رویدادهای بین‌المللی حوزه صنایع‌دستی خواهد بود؛ رویدادی که با عنوان «جشنواره جهانی صنایع‌دستی ۲۰۲۶» برگزار می‌شود و قرار است طی آن هزاران هنرمند، صنعتگر، پژوهشگر، طراح، فعال فرهنگی و کنشگر اقتصاد خلاق از سراسر جهان گردهم آیند تا تازه‌ترین دستاوردها، ظرفیت‌ها و تجربه‌های خود را در حوزه هنرهای سنتی و صنایع‌دستی به اشتراک بگذارند.

این جشنواره که با مشارکت نهادهای فرهنگی، سازمان‌های تخصصی صنایع‌دستی و شبکه‌های بین‌المللی هنری برنامه‌ریزی شده است، به‌دنبال آن است که از طریق ایجاد بستری برای گفت‌وگوی میان‌فرهنگی، همکاری‌های فرامرزی و تبادل دانش، جایگاه صنایع‌دستی را در نظام فرهنگی و اقتصادی جهان بیش از پیش تقویت کند.

بر اساس اعلام برگزارکنندگان، بیش از دو هزار هنرمند و صنعتگر از بیش از یکصد کشور جهان در این رویداد حضور خواهند یافت. همچنین انتظار می‌رود هزاران بازدیدکننده، مجموعه‌دار، خریدار بین‌المللی، سرمایه‌گذار فرهنگی و فعال اقتصادی برای بازدید از نمایشگاه‌ها و مشارکت در برنامه‌های تخصصی جشنواره به ویتنام سفر کنند؛ موضوعی که می‌تواند نقش مؤثری در رونق گردشگری فرهنگی و توسعه اقتصاد محلی این کشور ایفا کند.

جشنواره جهانی صنایع‌دستی ۲۰۲۶ مجموعه‌ای متنوع از نمایشگاه‌های تخصصی، کارگاه‌های آموزشی، نشست‌های علمی، میزگردهای سیاستی، برنامه‌های فرهنگی و اجراهای زنده هنرهای سنتی را دربر خواهد گرفت. در این رویداد، هنرمندان آثار خود را در رشته‌هایی همچون سفالگری، نساجی سنتی، بافندگی، فلزکاری، شیشه‌گری، چوب‌تراشی، جواهرسازی، هنرهای کاغذی و دیگر شاخه‌های صنایع‌دستی به نمایش خواهند گذاشت؛ آثاری که بیانگر تنوع فرهنگی و غنای میراث ناملموس ملت‌های مختلف است.

یکی از مهم‌ترین محورهای این جشنواره، انتقال دانش و تجربه میان نسل‌های مختلف صنعتگران خواهد بود. برگزارکنندگان با تاکید بر تهدید فراموشی بسیاری از مهارت‌ها و فنون سنتی در نقاط مختلف جهان، این رویداد را فرصتی ارزشمند برای حفاظت از میراث فرهنگی و تقویت نظام‌های آموزشی مبتنی بر الگوی استاد ـ شاگردی می‌دانند. در همین راستا، بخشی از برنامه‌های تخصصی جشنواره به معرفی تجربه‌های موفق جهانی در زمینه صیانت از هنرهای سنتی، آموزش مهارت‌های بومی و توانمندسازی نسل جوان اختصاص یافته است.

در کنار ابعاد فرهنگی، اقتصاد خلاق نیز به‌عنوان یکی از ارکان اصلی این رویداد مورد توجه قرار گرفته است. کارشناسان، فعالان بازارهای بین‌المللی و مدیران صنایع فرهنگی در نشست‌های تخصصی جشنواره درباره موضوعاتی همچون توسعه صادرات صنایع‌دستی، بازاریابی دیجیتال، تجارت الکترونیک، برندسازی، زنجیره ارزش و راهکارهای دسترسی صنعتگران به بازارهای جهانی به بحث و تبادل نظر خواهند پرداخت.

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کد خبر 1405031701340
مهدی نورعلی
دبیر مهدی نورعلی

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