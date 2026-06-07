به گزارش خبرنگار میراثآریا، ویتنام در سال ۲۰۲۶ صحنه برگزاری یکی از مهمترین و گستردهترین رویدادهای بینالمللی حوزه صنایعدستی خواهد بود؛ رویدادی که با عنوان «جشنواره جهانی صنایعدستی ۲۰۲۶» برگزار میشود و قرار است طی آن هزاران هنرمند، صنعتگر، پژوهشگر، طراح، فعال فرهنگی و کنشگر اقتصاد خلاق از سراسر جهان گردهم آیند تا تازهترین دستاوردها، ظرفیتها و تجربههای خود را در حوزه هنرهای سنتی و صنایعدستی به اشتراک بگذارند.
این جشنواره که با مشارکت نهادهای فرهنگی، سازمانهای تخصصی صنایعدستی و شبکههای بینالمللی هنری برنامهریزی شده است، بهدنبال آن است که از طریق ایجاد بستری برای گفتوگوی میانفرهنگی، همکاریهای فرامرزی و تبادل دانش، جایگاه صنایعدستی را در نظام فرهنگی و اقتصادی جهان بیش از پیش تقویت کند.
بر اساس اعلام برگزارکنندگان، بیش از دو هزار هنرمند و صنعتگر از بیش از یکصد کشور جهان در این رویداد حضور خواهند یافت. همچنین انتظار میرود هزاران بازدیدکننده، مجموعهدار، خریدار بینالمللی، سرمایهگذار فرهنگی و فعال اقتصادی برای بازدید از نمایشگاهها و مشارکت در برنامههای تخصصی جشنواره به ویتنام سفر کنند؛ موضوعی که میتواند نقش مؤثری در رونق گردشگری فرهنگی و توسعه اقتصاد محلی این کشور ایفا کند.
جشنواره جهانی صنایعدستی ۲۰۲۶ مجموعهای متنوع از نمایشگاههای تخصصی، کارگاههای آموزشی، نشستهای علمی، میزگردهای سیاستی، برنامههای فرهنگی و اجراهای زنده هنرهای سنتی را دربر خواهد گرفت. در این رویداد، هنرمندان آثار خود را در رشتههایی همچون سفالگری، نساجی سنتی، بافندگی، فلزکاری، شیشهگری، چوبتراشی، جواهرسازی، هنرهای کاغذی و دیگر شاخههای صنایعدستی به نمایش خواهند گذاشت؛ آثاری که بیانگر تنوع فرهنگی و غنای میراث ناملموس ملتهای مختلف است.
یکی از مهمترین محورهای این جشنواره، انتقال دانش و تجربه میان نسلهای مختلف صنعتگران خواهد بود. برگزارکنندگان با تاکید بر تهدید فراموشی بسیاری از مهارتها و فنون سنتی در نقاط مختلف جهان، این رویداد را فرصتی ارزشمند برای حفاظت از میراث فرهنگی و تقویت نظامهای آموزشی مبتنی بر الگوی استاد ـ شاگردی میدانند. در همین راستا، بخشی از برنامههای تخصصی جشنواره به معرفی تجربههای موفق جهانی در زمینه صیانت از هنرهای سنتی، آموزش مهارتهای بومی و توانمندسازی نسل جوان اختصاص یافته است.
در کنار ابعاد فرهنگی، اقتصاد خلاق نیز بهعنوان یکی از ارکان اصلی این رویداد مورد توجه قرار گرفته است. کارشناسان، فعالان بازارهای بینالمللی و مدیران صنایع فرهنگی در نشستهای تخصصی جشنواره درباره موضوعاتی همچون توسعه صادرات صنایعدستی، بازاریابی دیجیتال، تجارت الکترونیک، برندسازی، زنجیره ارزش و راهکارهای دسترسی صنعتگران به بازارهای جهانی به بحث و تبادل نظر خواهند پرداخت.
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