به گزارش خبرنگار میراث‌آریا و براساس گزارش تازه خبرگزاری رویترز، صنعت هواپیمایی جهان در پی افزایش شدید قیمت سوخت و اختلال در مسیرهای پروازی ناشی از جنگ، پیش‌بینی سود خود برای سال ۲۰۲۶ را به‌طور چشمگیری کاهش داده است. انجمن بین‌المللی حمل‌ونقل هوایی (IATA) اعلام کرده است که افزایش هزینه سوخت، تغییر مسیر پروازها و محدودیت‌های ایجادشده در برخی کریدورهای هوایی منطقه، فشار بی‌سابقه‌ای بر شرکت‌های هواپیمایی وارد کرده است.

کارشناسان معتقدند بسته شدن یا محدود شدن حریم هوایی در بخش‌هایی از خاورمیانه، موجب افزایش زمان پروازها، رشد هزینه‌های عملیاتی شرکت‌های هواپیمایی و در نهایت افزایش قیمت بلیت برای مسافران شده است. این وضعیت همچنین بر تصمیم گردشگران برای انتخاب مقصدهای سفر اثر گذاشته و موجب کاهش تقاضا برای برخی مقاصد منطقه‌ای شده است.

گزارش‌های بین‌المللی نشان می‌دهد بسیاری از خطوط هوایی ناچار شده‌اند مسیرهای سنتی خود میان آسیا، اروپا و خاورمیانه را تغییر دهند. در نتیجه، هزینه سفرهای بین‌المللی افزایش یافته و برخی برنامه‌های گردشگری به‌ویژه در کشورهای وابسته به ترانزیت هوایی منطقه با چالش مواجه شده است.

شورای جهانی سفر و گردشگری (WTTC) نیز پیش‌تر هشدار داده بود که ادامه تنش‌ها در منطقه می‌تواند روزانه صدها میلیون دلار از درآمدهای گردشگری بین‌المللی در خاورمیانه را تحت تأثیر قرار دهد. این نهاد تاکید کرده است که کاهش اعتماد مسافران، لغو سفرها و اختلال در اتصال هوایی از مهم‌ترین پیامدهای بحران کنونی برای صنعت گردشگری محسوب می‌شود.

همزمان، برخی گزارش‌های تخصصی گردشگری از احتمال کاهش قابل توجه ورود گردشگران به کشورهای خاورمیانه در صورت تداوم جنگ خبر داده‌اند.

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