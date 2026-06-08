به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، اتحادیه صنایع‌دستی اروپا در تازه‌ترین گزارش سالانه خود، تصویری جامع از دستاوردها، برنامه‌ها و چشم‌انداز آینده صنایع‌دستی اروپا ارائه کرده و سال ۲۰۲۵ را یکی از مهم‌ترین دوره‌های تحول این بخش در سطح قاره اروپا دانسته است.

بر اساس این گزارش، این نهاد در سال گذشته میلادی با تثبیت هویت جدید خود تحت عنوان «اتحاد صنایع‌دستی اروپا» توانست شبکه همکاری‌های خود را به ۴۰ سازمان عضو از ۲۳ کشور اروپایی گسترش دهد؛ اقدامی که جایگاه این مجموعه را به‌عنوان بزرگ‌ترین شبکه هماهنگ‌کننده سیاست‌ها و برنامه‌های صنایع دستی در اروپا بیش از پیش تقویت کرده است.

یکی از مهم‌ترین تحولات سال ۲۰۲۵، پایان موفقیت‌آمیز پروژه سه‌ساله «CRAFTING» و آغاز پروژه جدید «CraftsNet» با حمایت مالی اتحادیه اروپا بود. این پروژه با بودجه‌ای بیش از ۱.۲ میلیون یورو طراحی شده و هدف آن ایجاد زیرساخت‌های نوین برای توسعه پایدار صنایع‌دستی، افزایش توان رقابتی هنرمندان و تقویت شبکه‌های همکاری در سراسر اروپا عنوان شده است.

در حوزه سیاست‌گذاری نیز ماه مه ۲۰۲۵ شاهد رونمایی از سند راهبردی «Crafting Europe Manifesto ۲۰۲۵» در نمایشگاه بین‌المللی Révélations پاریس بود؛ سندی که به‌عنوان نقشه راه آینده صنایع دستی اروپا شناخته می‌شود و در قالب شش محور کلیدی، بر ضرورت حمایت از هنرمندان، تقویت نظام‌های آموزشی، توسعه بازارهای جدید، ارتقای جایگاه صنایع دستی در اقتصاد خلاق و افزایش نقش این حوزه در سیاست‌های اتحادیه اروپا تاکید دارد.

این بیانیه که تاکنون به چندین زبان اروپایی ترجمه شده، به مرجعی مشترک برای سازمان‌های عضو در مذاکرات و گفت‌وگوهای ملی و فراملی تبدیل شده و نقش مهمی در شکل‌دهی به سیاست‌های آینده صنایع دستی اروپا ایفا می‌کند.

اتحاد صنایع‌دستی اروپا همچنین در سال گذشته از برگزاری نخستین جایزه ملی صنایع‌دستی آلمان حمایت کرد و در مجموعه‌ای از رویدادهای بین‌المللی حضور فعال داشت. نمایشگاه آثار سرامیک پایدار در هلند و مشارکت در نمایشگاه صنایع فرهنگی و خلاق هانگژو چین از جمله مهم‌ترین رویدادهایی بود که به معرفی ظرفیت‌های صنایع دستی اروپا در عرصه جهانی کمک کرد.

در بخش حمایت‌های مالی و توسعه ظرفیت‌های حرفه‌ای نیز این اتحادیه از ۲۲ پروژه و برنامه طراحی‌شده توسط اعضای خود در کشورهای مختلف اروپایی پشتیبانی کرد. این برنامه‌ها طیف گسترده‌ای از فعالیت‌ها شامل آموزش‌های تخصصی، کارگاه‌های مهارت‌آموزی برای جوانان، طرح‌های ترویجی، پروژه‌های مرتبط با میراث فرهنگی و رویدادهای شبکه‌سازی حرفه‌ای را دربر می‌گرفت.

همچنین در چارچوب «روزهای صنایع‌دستی اروپا ۲۰۲۵»، از ۳۹ ابتکار محلی و ۱۰ برنامه ملی حمایت شد که در مجموع بیش از یک میلیون نفر از آن‌ها بازدید کردند؛ آماری که بیانگر افزایش توجه عمومی به صنایع دستی و نقش آن در حیات فرهنگی و اجتماعی جوامع اروپایی است.

گزارش سالانه این اتحادیه نشان می‌دهد که تبادل دانش، آموزش و انتقال تجربیات نیز در سال گذشته از اولویت‌های راهبردی این نهاد بوده است. در همین راستا، نشست‌های تخصصی متعددی در اسلواکی و پرتغال با محوریت حفاظت از میراث صنایع دستی و آمادگی فعالان این حوزه برای اجرای مقررات جدید اتحادیه اروپا در زمینه نشان‌های جغرافیایی صنایع‌دستی برگزار شد.

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