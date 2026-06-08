افتتاح نخستین نمایشگاه تخصصی لنج در بوشهر

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، خلیل رازه امروز دوشنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۵ از برگزاری و افتتاح نخستین نمایشگاه تخصصی لنج در شهر بوشهر خبر داد و اظهار کرد: این نمایشگاه از ۱۸ تا ۲۱ خردادماه جاری در محل موزه تجارت دریایی بوشهر برگزار شده و همه‌روزه صبح‌ها از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۲ و عصرها از ساعت ۱۷ تا ۲۰ پذیرای علاقه‌مندان، هنردوستان و فعالان حوزه صنایع‌دستی و میراث دریایی است.

معاون صنایع‌دستی استان بوشهر افزود: در این نمایشگاه، آثار و دست‌ساخته‌های ۸ هنرمند از شهرستان‌های بوشهر، گناوه، دشتی و تنگستان به نمایش گذاشته شده است، آثاری که بخشی از هویت فرهنگی، دریایی و هنری استان بوشهر را به تصویر می‌کشند.

او با اشاره به اهمیت برگزاری چنین رویدادهایی تصریح کرد: نمایشگاه تخصصی لنج، فرصتی ارزشمند برای معرفی ظرفیت‌های بومی و هنری استان در حوزه ساخت و بازنمایی لنج به عنوان یکی از نمادهای مهم فرهنگ و معیشت دریایی جنوب کشور است.

رازه همچنین بیان کرد: آیین افتتاح این نمایشگاه با حضور رسول رستمی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار بوشهر، نصرالله ابراهیمی، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان بوشهر، محمد مظفری، فرماندار بوشهر و جمعی دیگر از مسئولان استانی برگزار شد.

معاون صنایع‌دستی استان بوشهر در پایان خاطرنشان کرد: برپایی این نمایشگاه می‌تواند گامی مؤثر در راستای پاسداشت هنرهای سنتی، حمایت از هنرمندان بومی و معرفی هرچه بیشتر میراث ارزشمند دریایی استان بوشهر به نسل‌های امروز و آینده باشد.

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