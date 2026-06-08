۱۸ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۱:۵۸

افتتاح نخستین نمایشگاه تخصصی لنج در بوشهر

افتتاح نخستین نمایشگاه تخصصی لنج در بوشهر

نخستین نمایشگاه تخصصی لنج به مناسبت هفته صنایع‌دستی در بوشهر افتتاح شد.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، خلیل رازه امروز دوشنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۵ از برگزاری و افتتاح نخستین نمایشگاه تخصصی لنج در شهر بوشهر خبر داد و اظهار کرد: این نمایشگاه از ۱۸ تا ۲۱ خردادماه جاری در محل موزه تجارت دریایی بوشهر برگزار شده و همه‌روزه صبح‌ها از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۲ و عصرها از ساعت ۱۷ تا ۲۰ پذیرای علاقه‌مندان، هنردوستان و فعالان حوزه صنایع‌دستی و میراث دریایی است.

معاون صنایع‌دستی استان بوشهر افزود: در این نمایشگاه، آثار و دست‌ساخته‌های ۸ هنرمند از شهرستان‌های بوشهر، گناوه، دشتی و تنگستان به نمایش گذاشته شده است، آثاری که بخشی از هویت فرهنگی، دریایی و هنری استان بوشهر را به تصویر می‌کشند.

او با اشاره به اهمیت برگزاری چنین رویدادهایی تصریح کرد: نمایشگاه تخصصی لنج، فرصتی ارزشمند برای معرفی ظرفیت‌های بومی و هنری استان در حوزه ساخت و بازنمایی لنج به عنوان یکی از نمادهای مهم فرهنگ و معیشت دریایی جنوب کشور است.

رازه همچنین بیان کرد: آیین افتتاح این نمایشگاه با حضور رسول رستمی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار بوشهر، نصرالله ابراهیمی، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان بوشهر، محمد مظفری، فرماندار بوشهر و جمعی دیگر از مسئولان استانی برگزار شد.

معاون صنایع‌دستی استان بوشهر در پایان خاطرنشان کرد: برپایی این نمایشگاه می‌تواند گامی مؤثر در راستای پاسداشت هنرهای سنتی، حمایت از هنرمندان بومی و معرفی هرچه بیشتر میراث ارزشمند دریایی استان بوشهر به نسل‌های امروز و آینده باشد.

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کد خبر 1405031801421
وحید امیری
دبیر مریم قربانی‌نیا

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