به گزارش میراث آریا، علیاصغر احمدی، مدیر رادیو ورزش با اشاره به اهمیت راهبردی جامجهانی فوتبال در فضای رسانهای اظهار کرد: جامجهانی فوتبال فراتر از یک تورنمنت ورزشی و به عنوان بزرگترین و پرمخاطبترین رویداد جهانی، همواره در کانون توجه میلیاردها مخاطب قرار دارد.
او افزود: رادیو ورزش به عنوان تخصصیترین رسانه شنیداری ورزش در ایران، تدارک ویژهای برای گزارش زنده این رقابتها دیده است.
در مجموع رادیو ورزش با ۲۰ هزار دقیقه برنامه و مسابقه به استقبال جام جهانی میرود.
احمدی با تاکید بر اینکه برنامهریزیهای این شبکه فراتر از ایام مسابقات بوده، گفت: برنامه «یک جهان، یک جام» ۴۸ روز پیش از آغاز رسمی مسابقات روی آنتن رفت و برنامه «جام بیستوسوم» نیز از ابتدای خردادماه بهصورت ویژه به تحلیل اخبار و تحولات این رویداد پرداخت.
این برنامه از روز آغاز رقابتها با رویکردی جدید پخش خواهد شد تا مخاطبان در جریان آخرین جزئیات، حواشی و اتفاقات مهم مسابقات قرار گیرند.
مدیر رادیو ورزش درباره جزئیات پوشش فنی مسابقات تصریح کرد: تمامی مسابقات بهصورت زنده و توسط گزارشگران مجرب رادیو گزارش میشود تا شنوندگان در هر نقطهای از کشور، حس حضور در ورزشگاه را تجربه کنند.
در هر شبانهروز حدود سه تا چهار مسابقه بهصورت زنده از این شبکه پخش میشود. علاوه بر آن برنامههای تخصصی تحلیلی با حضور چهرههای برجسته فوتبال روی آنتن میرود تا بستهای کامل از محتوای فنی و اخبار پیرامونی فراهم شود.
احمدی با اشاره به گستردگی پوشش در فضای نوین رسانهای افزود: علاوه بر برنامههای رادیویی، پوشش کامل اخبار، حواشی و نتایج مسابقات در سایت اختصاصی رادیو ورزش و تمامی پیامرسانها با هدف دسترسی آسان و سریع مخاطبان به اطلاعات لحظهای، به صورت مستمر انجام خواهد شد.
مدیر رادیو ورزش همچنین در راستای حمایت همهجانبه از تیم ملی فوتبال کشورمان تاکید کرد: سازوکارهای ویژهای تدارک دیده شده است تا تمامی گزارشها، تحلیلها و لحظات حساس مسابقات تیم ملی در قالب ویژهبرنامهای اختصاصی و با استانداردهای بالای رسانهای، بهصورت زنده پوشش داده شود.
او در پایان خاطرنشان کرد: رادیو ورزش با رویکردی مخاطبمحور، تلاش دارد جامجهانی پیشرو را نهتنها بهعنوان یک رویداد ورزشی، بلکه به مثابه یک تجربه شنیداری جذاب، چندرسانهای و آگاهیبخش برای عموم مردم و علاقهمندان به فوتبال تبدیل کند.
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