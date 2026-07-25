اعلام دستمزد طراحان صحنه و لباس تئاتر در سال ۱۴۰۵

به گزارش میراث آریا به نقل از روابط عمومی خانه تئاتر، انجمن طراحان صحنه و لباس تئاتر ایران با انتشار مصوبهای، نرخ کف دستمزد طراحان و دستیاران صحنه و لباس تئاتر برای سال ۱۴۰۵ را اعلام کرد.
بر اساس این مصوبه، حداقل دستمزد طراحی صحنه یا طراحی لباس برای هر نمایش، ۶۰ میلیون تومان تعیین شده است. همچنین دستمزد دستیاران صحنه و لباس برای هر شب اجرا به شرح زیر اعلام شده است:
دستیار حرفهای: ۱ میلیون تومان
دستیار نیمهحرفهای: ۷۰۰ هزار تومان
دستیار غیرحرفهای: ۴۰۰ هزار تومان
در بخش دیگری از این مصوبه، دستمزد فعالیتهای مربوط به تهیه و پیشتولید صحنه و لباس (برای هر روز کامل کاری) نیز تعیین شده است.
دستیار حرفهای ۳ میلیون تومان
دستیار نیمهحرفهای ۲ میلیون تومان
دستیار غیرحرفهای ۱ میلیون تومان
این مبالغ شامل هزینه رفتوآمد و تدارکات نمیشود.
هیئتمدیره انجمن همچنین بر ضرورت انعقاد قرارداد کتبی میان طراح یا دستیار و سفارشدهنده تأکید کرده و آن را لازمه پیگیری حقوقی در صورت بروز اختلاف دانسته است. بر اساس این مصوبه، در قرارداد باید مواردی از جمله نحوه پیشپرداخت و تسویهحساب، مشخصات کامل طرفین، مرجع حل اختلاف، تعیین داور و امضای شهود بهطور شفاف درج شود.
انجمن طراحان صحنه و لباس تئاتر ایران از تمامی اعضای خود خواسته است بهمنظور ساماندهی تعرفههای صنفی، نرخهای مصوب را در تعاملات حرفهای خود رعایت کنند.
در پایان این مصوبه تأکید شده است که با توجه به شرایط سالن اجرا و توافق میان طراح، دستیار و سفارشدهنده، امکان تعامل و توافق درباره دستمزدها وجود خواهد داشت.
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