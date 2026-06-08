به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، کپنهاگ، پایتخت دانمارک، از ۱۰ تا ۱۲ ژوئن ۲۰۲۶ میزبان یکی از مهم‌ترین رویدادهای بین‌المللی حوزه صنایع‌دستی و هنرهای سنتی خواهد بود؛ نمایشگاهی با عنوان «استادان امروز، هنرمندان فردا» که در چارچوب برنامه جهانی «هومو فابر فلوشیپ» برگزار می‌شود و بر انتقال دانش میان نسل‌ها، صیانت از مهارت‌های سنتی و تربیت نسل آینده صنعتگران جهان تمرکز دارد.

این رویداد که پس از حضور موفق در هفته طراحی میلان راهی دانمارک شده است، همزمان با جشنواره معتبر «۳daysofdesign» در کپنهاگ برگزار خواهد شد و آثار خلق‌شده توسط ۲۲ گروه متشکل از استادکاران نامدار و هنرمندان جوان از کشورهای مختلف را در معرض دید علاقه‌مندان، پژوهشگران، طراحان و فعالان صنایع خلاق قرار می‌دهد.

آثار ارائه‌شده حاصل شش ماه همکاری مستمر، آموزش عملی، پژوهش مشترک و تبادل تجربه میان نسل‌های مختلف صنعتگران است؛ فرایندی که در آن مهارت‌های اصیل و دانش سنتی با نگاه نوآورانه و رویکردهای معاصر طراحی تلفیق شده و به خلق آثاری منحصربه‌فرد انجامیده است. برگزارکنندگان این نمایشگاه، هر یک از این همکاری‌ها را نمونه‌ای موفق از هم‌افزایی میان تجربه و خلاقیت می‌دانند؛ الگویی که می‌تواند آینده صنایع‌دستی جهان را در مسیر پایداری و نوآوری هدایت کند.

نمایشگاه «استادان امروز، هنرمندان فردا» بر سه محور اصلی مواد، نور و فنون سنتی ساخت متمرکز است. هنرمندان شرکت‌کننده در این رویداد تلاش کرده‌اند نشان دهند که چگونه مهارت‌های تاریخی و میراث فنی نسل‌های گذشته می‌تواند در تعامل با زبان طراحی معاصر، پاسخگوی نیازها و سلیقه‌های جوامع امروز باشد. این رویکرد، صنایع‌دستی را از جایگاهی میراثی فراتر برده و آن را به یکی از ارکان اقتصاد خلاق، توسعه پایدار و نوآوری فرهنگی تبدیل می‌کند.

کارشناسان حوزه صنایع‌دستی بر این باورند که چنین برنامه‌هایی نقش مهمی در تقویت تاب‌آوری فرهنگی، حفاظت از دانش بومی و ایجاد فرصت‌های جدید برای اشتغال و کارآفرینی هنرمندان ایفا می‌کنند. از این منظر، انتقال مهارت‌های سنتی به نسل جوان نه تنها اقدامی برای حفظ میراث ناملموس بشری، بلکه سرمایه‌گذاری راهبردی برای آینده اقتصادهای فرهنگی محسوب می‌شود.

برنامه «هومو فابر فلوشیپ» توسط بنیاد «میکل‌آنجلو برای خلاقیت و صنایع‌دستی» مستقر در ژنو اجرا می‌شود؛ نهادی بین‌المللی و غیرانتفاعی که مأموریت خود را حمایت از صنعتگران معاصر، تقویت جایگاه هنرهای دستی و ترویج ارزش‌های انسانی در فرآیند تولید و آفرینش هنری تعریف کرده است. این برنامه علاوه بر دوره‌های کارآموزی نزد استادکاران برجسته، شامل آموزش‌های تخصصی در حوزه کارآفرینی، توسعه کسب‌وکارهای خلاق، بازاریابی فرهنگی و حضور در رویدادهای معتبر جهانی است.

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