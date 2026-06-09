به گزارش خبرنگار میراثآریا، براساس گزارشهای منتشرشده، حملات جدید اسرائیل به لبنان و شهر تاریخی صور، همراه با صدور دستورهای تخلیه گسترده، موجب افزایش نگرانیها درباره امنیت مقاصد گردشگری و میراثفرهنگی این کشور شده است. همزمان بسیاری از شرکتهای گردشگری، هتلها و فعالان صنعت سفر نسبت به کاهش ورود گردشگران خارجی در آستانه فصل اوج سفرهای تابستانی هشدار دادهاند.
کارشناسان گردشگری لبنان میگویند این کشور پس از ماهها رکود ناشی از بحرانهای اقتصادی و امنیتی، امیدوار بود در تابستان امسال با افزایش رزرو هتلها و بازگشت گردشگران عرب و اروپایی بخشی از درآمدهای از دست رفته خود را جبران کند. با این حال تشدید تنشهای منطقهای و ادامه عملیات نظامی، روند بهبود این بخش را متوقف کرده است.
گزارشهای اقتصادی نشان میدهد صنعت گردشگری لبنان که یکی از مهمترین منابع درآمد ارزی این کشور محسوب میشود، بیشترین آسیب را از ناامنیهای اخیر متحمل شده است. بسیاری از گردشگران سفر خود را لغو کردهاند و برخی خطوط هوایی نیز برنامه پروازهای خود به منطقه را مورد بازنگری قرار دادهاند.
در همین حال، حملات اخیر به شهر صور در جنوب لبنان که یکی از مهمترین مقاصد گردشگری و میراث جهانی یونسکو به شمار میرود، نگرانیها درباره تأثیر جنگ بر جاذبههای تاریخی و فرهنگی این کشور را افزایش داده است. این شهر با آثار ارزشمند فنیقی، رومی و بیزانسی از مهمترین مقاصد گردشگری فرهنگی لبنان محسوب میشود.
بر اساس اعلام مقامهای لبنانی، ادامه حملات و تخریب زیرساختها علاوه بر خسارتهای انسانی، بر فعالیت هتلها، رستورانها، شرکتهای حملونقل گردشگری و کسبوکارهای وابسته به صنعت سفر نیز تأثیر منفی گذاشته است.
صنعت گردشگری لبنان در ماههای گذشته نشانههایی از احیا را تجربه کرده بود، اما تحولات نظامی اخیر بار دیگر این بخش را در وضعیت شکنندهای قرار داده و آینده فصل گردشگری ۲۰۲۶ را با ابهام مواجه کرده است.
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