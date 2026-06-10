به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، وزارت امور خارجه آمریکا در تازه‌ترین اطلاعیه‌های امنیتی خود از شهروندان آمریکایی خواسته است در سراسر جهان و به‌ویژه در خاورمیانه «احتیاط بیشتری» به خرج دهند. این درحالی است که خود آمریکا عامل تا امنیت و وضعیت موجود در منطقه است. این نهاد هشدار داده است که تنش‌های جاری میان ایران، آمریکا و اسرائیل موجب اختلال در حمل‌ونقل هوایی، بسته شدن مقطعی حریم‌های هوایی و افزایش خطرات امنیتی در برخی کشورهای منطقه شده است.

بر اساس این هشدارها، توصیه «بازنگری در سفر» (سطح ۳) برای کشورهایی از جمله بحرین، اسرائیل، اردن، کویت، عمان، قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی همچنان برقرار است.

همزمان شرکت‌های هواپیمایی بزرگ منطقه نیز نسبت به پیامدهای تداوم درگیری‌ها ابراز نگرانی کرده‌اند. برخی خطوط هوایی ناچار به تغییر مسیر پروازها، افزایش زمان سفر و تحمل هزینه‌های عملیاتی بیشتر شده‌اند. مدیران صنعت هوانوردی هشدار داده‌اند که تداوم ناامنی در منطقه می‌تواند روند بهبود گردشگری خاورمیانه پس از سال‌های بحران را با چالش جدی مواجه کند.

در همین حال تحلیلگران اقتصادی معتقدند گردشگری یکی از نخستین بخش‌هایی است که از تنش‌های ژئوپلیتیکی آسیب می‌بیند و ادامه درگیری‌ها می‌تواند میلیاردها دلار خسارت به اقتصاد گردشگری کشورهای منطقه وارد کند.

این تحولات در شرایطی رخ می‌دهد که بسیاری از کشورهای خاورمیانه طی سال‌های اخیر سرمایه‌گذاری گسترده‌ای برای توسعه زیرساخت‌های گردشگری، جذب گردشگران بین‌المللی و برگزاری رویدادهای بزرگ فرهنگی و ورزشی انجام داده‌اند.

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