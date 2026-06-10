به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، در سال‌های اخیر، پژوهشگران و سیاست‌گذاران فرهنگی اروپا بیش از گذشته بر ظرفیت صنایع‌دستی به عنوان ابزاری برای ارتقای کیفیت زندگی تاکید کرده‌اند. براساس رویکرد مطرح‌شده در این نشست، فعالیت‌های دستی و خلاقانه نه تنها به حفظ و انتقال میراث‌فرهنگی کمک می‌کنند، بلکه می‌توانند در کاهش استرس، تقویت تمرکز، افزایش احساس تعلق اجتماعی و بهبود سلامت روان نیز نقش مؤثری ایفا کنند.

کارشناسان معتقدند فرآیند خلق آثار صنایع‌دستی، از بافندگی و سفالگری گرفته تا چوب‌تراشی و هنرهای سنتی، نوعی تعامل عمیق میان ذهن و دست ایجاد می‌کند که می‌تواند به کاهش اضطراب و افزایش احساس رضایت فردی منجر شود. به همین دلیل در برخی کشورهای اروپایی، استفاده از فعالیت‌های هنری و صنایع‌دستی در برنامه‌های آموزشی، توان‌بخشی و مراقبت‌های اجتماعی رو به گسترش است.

در این نشست همچنین به نقش صنایع‌دستی در مقابله با انزوای اجتماعی، به‌ویژه در میان سالمندان و جوانان، پرداخته می‌شود. متخصصان حوزه فرهنگ و سلامت بر این باورند که کارگاه‌های صنایع‌دستی و فعالیت‌های گروهی مرتبط با هنرهای سنتی، زمینه تعامل اجتماعی، انتقال تجربه میان نسل‌ها و تقویت سرمایه اجتماعی را فراهم می‌کنند.

ائتلاف صنایع‌دستی اروپا تاکید کرده است که صنایع‌دستی می‌تواند در تحقق اهداف توسعه پایدار، ارتقای رفاه عمومی و تقویت جوامع محلی نیز نقشی مؤثر ایفا کند. از این منظر، سرمایه‌گذاری در آموزش، حمایت از هنرمندان و حفظ مهارت‌های سنتی، بخشی از سیاست‌های مرتبط با سلامت و کیفیت زندگی محسوب می‌شود.

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