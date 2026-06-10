۲۰ خرداد ۱۴۰۵ - ۰۸:۱۹

صنایع‌دستی؛ ابزاری برای سلامت روان و ارتقای کیفیت زندگی/ اروپا نقش هنرهای دستی در رفاه اجتماعی را بررسی می‌کند

صنایع‌دستی؛ ابزاری برای سلامت روان و ارتقای کیفیت زندگی/ اروپا نقش هنرهای دستی در رفاه اجتماعی را بررسی می‌کند

همزمان با روز جهانی صنایع‌دستی، نهادهای تخصصی حوزه صنایع‌دستی در اروپا توجه خود را به نقش این هنرها در سلامت روان، رفاه فردی و انسجام اجتماعی معطوف کرده‌اند. در همین راستا، ائتلاف صنایع‌دستی اروپا نشست تخصصی آنلاینی با عنوان «نقش صنایع‌دستی در رفاه و سلامت در تمام مراحل زندگی» برگزار می‌کند؛ رویدادی که به بررسی تأثیر فعالیت‌های دستی بر سلامت جسمی و روانی افراد اختصاص دارد. 

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، در سال‌های اخیر، پژوهشگران و سیاست‌گذاران فرهنگی اروپا بیش از گذشته بر ظرفیت صنایع‌دستی به عنوان ابزاری برای ارتقای کیفیت زندگی تاکید کرده‌اند. براساس رویکرد مطرح‌شده در این نشست، فعالیت‌های دستی و خلاقانه نه تنها به حفظ و انتقال میراث‌فرهنگی کمک می‌کنند، بلکه می‌توانند در کاهش استرس، تقویت تمرکز، افزایش احساس تعلق اجتماعی و بهبود سلامت روان نیز نقش مؤثری ایفا کنند. 

کارشناسان معتقدند فرآیند خلق آثار صنایع‌دستی، از بافندگی و سفالگری گرفته تا چوب‌تراشی و هنرهای سنتی، نوعی تعامل عمیق میان ذهن و دست ایجاد می‌کند که می‌تواند به کاهش اضطراب و افزایش احساس رضایت فردی منجر شود. به همین دلیل در برخی کشورهای اروپایی، استفاده از فعالیت‌های هنری و صنایع‌دستی در برنامه‌های آموزشی، توان‌بخشی و مراقبت‌های اجتماعی رو به گسترش است. 

در این نشست همچنین به نقش صنایع‌دستی در مقابله با انزوای اجتماعی، به‌ویژه در میان سالمندان و جوانان، پرداخته می‌شود. متخصصان حوزه فرهنگ و سلامت بر این باورند که کارگاه‌های صنایع‌دستی و فعالیت‌های گروهی مرتبط با هنرهای سنتی، زمینه تعامل اجتماعی، انتقال تجربه میان نسل‌ها و تقویت سرمایه اجتماعی را فراهم می‌کنند. 

ائتلاف صنایع‌دستی اروپا تاکید کرده است که صنایع‌دستی می‌تواند در تحقق اهداف توسعه پایدار، ارتقای رفاه عمومی و تقویت جوامع محلی نیز نقشی مؤثر ایفا کند. از این منظر، سرمایه‌گذاری در آموزش، حمایت از هنرمندان و حفظ مهارت‌های سنتی، بخشی از سیاست‌های مرتبط با سلامت و کیفیت زندگی محسوب می‌شود. 

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کد خبر 1405032001589
مهدی نورعلی
دبیر مهدی نورعلی

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