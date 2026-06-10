به گزارش خبرنگار میراثآریا و براساس گزارش منابع رسمی، همکاری فدراسیون بینالمللی فوتبال (فیفا) با صنعتگران بومی مکزیک و «صندوق ملی توسعه صنایعدستی مکزیک منجر به تولید یک مجموعه محدود شامل حدود ۳ هزار اثر صنایعدستی اصیل مکزیکی شده است که توسط ۲۷ هنرمند بومی از مناطق مختلف این کشور ساخته شدهاند. این آثار قرار است از طریق فروشگاههای Fonart و همچنین برنامههای فرهنگی مرتبط با جام جهانی عرضه شوند.
تلفیق هنر سنتی و نمادهای فوتبال
در این مجموعه، بیش از ۱۰ رشته صنایعدستی مکزیکی از جمله سفالگری، لاککاری سنتی، نساجی و هنر بومی ویکساریکا به کار گرفته شده است. نکته قابل توجه این پروژه، ترکیب نمادهای فوتبال مانند توپ، ورزشگاه و رنگهای جام جهانی با نقوش سنتی فرهنگهای بومی مکزیک است؛ تلفیقی که به گفته برگزارکنندگان، هدف آن ایجاد زبان مشترک میان میراث فرهنگی و رویداد جهانی فوتبال است.
نقش هنرمندان بومی و اقتصاد محلی
در این پروژه، هنرمندان از ایالتهای مختلف مکزیک از جمله چیاپاس، چیواوا، دورانگو، خالیسکو، میچوآکان و اوآخاکا مشارکت داشتهاند. این مجموعه حاصل کار ۱۱ زن و ۱۶ مرد هنرمند بومی است که آثارشان با برچسبهای رسمی شامل نام هنرمند، محل تولید و رشته هنری ثبت شده تا هویت خالق اثر بهطور کامل حفظ شود.
مسئولان فرهنگی مکزیک تاکید کردهاند که این اقدام میتواند صنایعدستی را از سطح بازارهای محلی فراتر برده و به بازارهای جهانی متصل کند؛ موضوعی که در راستای سیاستهای توسعه اقتصاد خلاق این کشور تعریف میشود.
صنایعدستی در مسیر جهانیشدن با برند فیفا
مقامات برگزارکننده این پروژه اعلام کردهاند که هدف اصلی، معرفی «روح فرهنگی مکزیک» در کنار رویداد جهانی جام جهانی است؛ رویدادی که تنها چند هفته طول میکشد اما میتواند اثرات فرهنگی و اقتصادی بلندمدتی بر کشور میزبان داشته باشد.
به گفته «رودریگو اورتوزار»، مسئول دفتر میراث و فرهنگ جام جهانی ۲۰۲۶ در دولت مکزیک، این پروژه تلاشی است برای نشان دادن اینکه هویت فرهنگی کشورها فراتر از ورزشگاهها و نتایج مسابقات است و در دل هنرهای سنتی آنها جریان دارد.
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