به گزارش میراث آریا به نقل از روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، «استوار ساقی» که پیشتر در هجدهمین جشنواره «سینماحقیقت» روی پرده رفته، درباره شخصیتی است که در تاریخ زندان قزل قلعه حضوری پررنگ داشته است. جشنواره احمدآباد، نمایشدهنده فیلمهایی متنوع و رنگارنگ از سراسر جهان است. هفدهمین دوره این جشنواره هشتم تا دهم مهرماه ۱۴۰۵ برگزار میشود.
در این دوره ۴۷۰۰ فیلم از ۱۵۰ کشور به دبیرخانه جشنواره احمدآباد رسید، «استوار ساقی» توسط بخش بینالملل مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی برای جشنواره ارسال شده است.
«استوار ساقی» تولید مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی است.
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