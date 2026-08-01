جا ماندن «آنتیک» از بهرام افشاری و امین حیایی در گیشه

به گزارش میراث آریا، در شرایطی که اکران فیلمهای کمدی حتی آنهایی که از سال قبل روی پرده مانده بودند، بیشترین مخاطب را در این ماههای اخیر داشتند اما فیلمهای جدید سینما نشان دادند مردم فقط دنبال تماشای کمدی نیستند.
در حال حاضر «آنتیک» پرفروشترین فیلم سال تاکنون است ولی «زنده شور» با وجود داستان تلخی که دارد پیشتاز فروش بلیت در این روزها شده و از زمان شروع اکرانش ۲۴ تیرماه به فاصله یک میلیاردی «آنتیک» رسیده است.
براساس آمار سامانه سمفا، فروش کل سینما در ۱۴۰۵، به رقم ۲۷۴ میلیارد و ۵۳۱ میلیون تومان رسیده و ۲ میلیون و ۱۳۶ هزار نفر هم تماشاگر فیلمهای اکران شده بودهاند.
سال گذشته در این مقطع با توجه به وقوع جنگ، تعداد مخاطبان سینماها از ابتدای سال تا دهم مردادماه کمتر از یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر بود ولی امسال اگرچه این رقم افزایش داشته اما همچنان نسبت به سالهای قبل اختلاف قابل توجهی وجود دارد. نکته مهم دیگر این است که در سالهای اخیر معمولا فیلمهای انیمیشن با استقبال خوب مخاطبان مواجه میشدند اما این روند هم متوقف شده است که در این موضوع زمان اکران و کیفیت انیمیشن اهمیت زیادی دارد.
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