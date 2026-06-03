نمایش ۵ مستند در «پاتوق مستند»

به گزارش میراث آریا به نقل از روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، علاقهمندان به سینمای مستند، ساعت ۱۶ روز دوشنبه ۱۸ خردادماه میتوانند در سالن حقیقت به ترتیب تماشاگر مستندهای کوتاه «نه به کودک کشی» (محمد جعفری)، «آن سوی درختان» (محسن سخا)، «نجوای چیزها» (علی همراز) و «زخم و آینه» (مهدی اسدی) باشند.
مستند بلند «راش» به کارگردانی نیما مهدیان هم پس از نمایش این فیلمها، روی پرده میرود. موضوع این مستندها جنگ دوازده روزه است.
«پاتوق مستند» هر هفته دوشنبه و چهارشنبه ساعت ۱۶ در سالن حقیقت مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی (میدان شهید قندی، پلاک ۱۵) برقرار است. تماشای فیلم در «پاتوق مستند» برای علاقهمندان رایگان است.
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