استقبال تماشاگران از «سندباد و فیروز» 

به گزارش میراث آریا به نقل از روابط عمومی، نمایش کمدی موزیکال «سندباد و فیروز» به طراحی و کارگردانی محمود موسوی نوشته دانیال تفرشی، اجرای خود را از ۳۱ اردیبهشت ماه در تماشاخانه سنگلج آغاز کرد و در مدت ۱۴ شب، با میزبانی از بیش از ۱۳۰۰ مخاطب هنرهای نمایشی، دومین نمایش پرمخاطب روی صحنه در سالن‌های دولتی شده است.

این کمدی موزیکال شب‌های پایانی روی صحنه بودن را با نقش‌آفرینی مسعود مهرابی، حمیدرضا جهانگیری، دانیال تفرشی، علی آتشانی، علیرضا ذوالفقاری، روجا پوستی، مژگان آمری، ضحا طلایی، مهیاس حسین زاده، دریا فخیم، مهرناز عدمی، پرند اکبری، سارا قائم مقامی، سمیه باباوند و هلن سرگزی تجربه می‌کند.

علاقه‌مندان به هنرهای نمایشی می‌توانند با مراجعه به سایت تیوال به نشانی www.tiwall.com/p/sandbod.firoz2 بلیت نمایش «سندباد و فیروز» را که به روزهای پایانی خود نزدیک می‌شود، تهیه کنند.

«سندباد و فیروز» تئاتری موزیکال است که درگیری تاریخی خان دو روستا را روایت می‌کند. در این میان گروهی برآنند که از اختلاف سران این دو روستا با یک ازدواج کم کنند غافل از آنکه در پس این کار، اتفاق دیگری نهفته شده است.

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