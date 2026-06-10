به گزارش خبرنگار میراثآریا، انجمن بینالمللی حملونقل هوایی (IATA) در جدیدترین گزارش خود نسبت به تبعات فزاینده تحولات ژئوپلیتیکی و اختلالات ساختاری در اقتصاد جهانی بر صنعت هوانوردی هشدار داد و اعلام کرد که جنگ علیه ایران به یکی از مهمترین عوامل فشار بر بازار جهانی حملونقل هوایی تبدیل شده است.
بر اساس این گزارش، افزایش نااطمینانیهای سیاسی و امنیتی در منطقه، محدودیتهای پروازی، تغییر مسیرهای هوایی و جهش کمسابقه بهای انرژی، هزینههای عملیاتی شرکتهای هواپیمایی را بهطور چشمگیری افزایش داده است. در همین راستا، نرخ سوخت هواپیماها با رشد حدود ۷۰ درصدی مواجه شده؛ موضوعی که بهعنوان مهمترین مؤلفه هزینهای صنعت هوانوردی، سودآوری ایرلاینهای جهان را تحت تأثیر قرار داده است.
یاتا همچنین اعلام کرد که تداوم اختلال در زنجیره جهانی تأمین، کمبود قطعات و تأخیر در تحویل هواپیماهای جدید، تاکنون حدود ۱۱ میلیارد دلار خسارت مستقیم به شرکتهای هواپیمایی وارد کرده و توان عملیاتی بسیاری از ناوگانهای هوایی را کاهش داده است.
این نهاد بینالمللی در ارزیابی تازه خود پیشبینی سود خالص صنعت حملونقل هوایی جهان در سال ۲۰۲۶ را بهطور قابل توجهی تعدیل کرده است؛ بهگونهای که برآورد قبلی ۴۵ میلیارد دلاری اکنون به ۲۳ میلیارد دلار کاهش یافته و عملا نزدیک به نیمی از ظرفیت سودآوری این صنعت از بین رفته است.
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