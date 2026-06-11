به گزارش خبرنگار میراث آریا، نرگس رجایی روز چهارشنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۵ در آیین گرامیداشت روز جهانی و هفته صنایعدستی در استان سمنان، با اشاره به اهمیت جایگاه صنایعدستی در حفظ هویت فرهنگی کشور، گفت: صنایعدستی ایران تجلی دانش بومی، میراث فرهنگی و سنتهای ارزشمند جامعه ایرانی است و حمایت از این حوزه در حقیقت حمایت از فرهنگ، هویت و سرمایههای معنوی کشور به شمار میرود.
مدیرکل آموزش و ترویج صنایعدستی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی یکی از دغدغههای جدی این حوزه را تضعیف نظام آموزشی استاد شاگردی دانست و افزود: تغییر ذائقه نسل جدید و کاهش گرایش جوانان به فراگیری برخی رشتههای سنتی، زنگ خطری برای تداوم و انتقال بخشی از هنرهای بومی کشور است و از این رو توجه به شیوههای نوین آموزشی و بهرهگیری از روشهای روزآمد برای جذب علاقهمندان، باید در اولویت برنامههای وزارت میراثفرهنگی و ادارات کل استانی قرار گیرد.
او با تأکید بر ضرورت افزایش تابآوری هنرمندان و فعالان این حوزه در شرایط بحرانی، اظهار کرد: صنایعدستی به دلیل ماهیت مهارتمحور و اتکای آن به کسبوکارهای کوچک، نسبت به بسیاری از بخشهای اقتصادی آسیبپذیری کمتری دارد، اما کاهش قدرت خرید و نگاه به صنایعدستی به عنوان کالایی لوکس، از مهمترین چالشهای پیش روی هنرمندان به شمار میرود.
رجایی با اشاره به رویکردهای تحولی در حوزه صنایعدستی تصریح کرد: حرکت به سمت اقتصادیسازی صنایعدستی و توسعه بسترهای دیجیتال از مهمترین راهبردهایی است که در سالهای اخیر دنبال شده است و امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند نوآوری، خلاقیت و بازتعریف کارکردهای صنایعدستی هستیم تا این حوزه بتواند متناسب با نیازهای روز جامعه توسعه پیدا کند.
مدیرکل آموزش و ترویج صنایعدستی کشور همچنین به اقدامات انجامشده در حوزه مسئولیت اجتماعی اشاره کرد و گفت: در پی مصوبه هیئت وزیران در زمینه مسئولیت اجتماعی شرکتها، سال گذشته دستورالعملهای لازم تدوین و شورای راهبردی مسئولیت اجتماعی صنایعدستی کشور تشکیل شد و این شورا در استان سمنان نیز فعال است و انتظار میرود با حمایت و همراهی مدیریت ارشد استان، زمینه توانمندسازی هنرمندان و ایجاد فرصتهای پایدار اشتغال بیش از پیش فراهم شود.
او در بخش دیگری از سخنان خود با اعلام نتایج هشتمین دوره اعطای مهر اصالت ملی صنایعدستی اظهار کرد: برای این دوره اعطای نشان اصالت به یکهزار و ۵۲ اثر هدفگذاری شده بود، اما در نهایت یکهزار و ۲۶۹ اثر موفق به دریافت این نشان شدند که ۴۸ اثر آن متعلق به هنرمندان استان سمنان است. رجایی تاکید کرد: در این دوره، علاوه بر کیفیت هنری، بر جنبههای کاربردی، مصرفی و ظرفیت تولید نیمهانبوه آثار نیز توجه ویژهای شده است.
مدیرکل آموزش و ترویج صنایعدستی وزارت میراثفرهنگی با بیان اینکه در حال حاضر ۹۲ شهر و روستای ملی صنایعدستی در کشور به ثبت رسیده است، تشریح کرد: دو مورد از این شهرها و روستاها در استان سمنان قرار دارند و ثبت ملی و جهانی شهرها و روستاهای صنایعدستی یک فرآیند تخصصی و فرهنگی است و باید با هدف توسعه پایدار، تقویت زیرساختها و جلب مشارکت بخش خصوصی دنبال شود.
او در پایان با اشاره به مطالبات فعالان این حوزه، بر پیگیری موضوعات مربوط به بیمه و تسهیلات حمایتی هنرمندان تأکید کرد و گفت: این مسائل در معاونت صنایعدستی وزارت میراثفرهنگی با جدیت دنبال خواهد شد تا بخشی از دغدغههای جامعه هنرمندان صنایعدستی مرتفع شود.
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