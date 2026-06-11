به گزارش خبرنگار میراثآریا، براساس نتایج پژوهشی که در نشریه معتبر Antiquity منتشر شده، ۴۳ کلاهخود آهنی کشفشده در محوطه زیرآبی «پیدراس دِ لا باربادا» در نزدیکی شهر بنیکارلو در استان کاستِیون اسپانیا، به اواخر قرن چهاردهم و اوایل قرن پانزدهم میلادی تعلق دارند.
این مجموعه در سال ۱۹۹۰ میلادی بهطور اتفاقی توسط ماهیگیران محلی کشف شد. تورهای ماهیگیری دو توده بزرگ فلزی را از کف دریا بیرون کشیدند که پس از بررسیهای باستانشناسی مشخص شد حاوی دهها کلاهخود آهنی هستند. از همان زمان به دلیل کشف آثار رومی در همان محدوده، باستانشناسان تصور میکردند این تجهیزات به دوران امپراتوری روم تعلق دارند.
اکنون گروهی از پژوهشگران دانشگاه آلیکانته اسپانیا و دانشگاه سالرنو ایتالیا با مطالعه بقایای پارچههای باقیمانده در داخل برخی از کلاهخودها و انجام آزمایشهای رادیوکربن، تاریخ واقعی این آثار را مشخص کردهاند.
نتایج آزمایشها نشان میدهد اغلب این کلاهخودها بین اواخر سده چهاردهم و اوایل سده پانزدهم میلادی ساخته شدهاند؛ دورهای که سواحل شرقی اسپانیا با افزایش ناامنیهای دریایی، درگیریهای نظامی و حملات دزدان دریایی مواجه بود.
به گفته پژوهشگران، این مجموعه اکنون بزرگترین گنجینه شناختهشده کلاهخودهای قرون وسطایی در غرب دریای مدیترانه محسوب میشود و شواهد ارزشمندی از تجارت گسترده تسلیحات در آن دوره ارائه میدهد.
بررسیهای فنی نشان میدهد بیشتر کلاهخودها دارای ساختاری ساده و کاربردی بودهاند و احتمالا برای تجهیز نیروهای پیادهنظام تولید شده بودند. پژوهشگران معتقدند این تجهیزات احتمالا در کارگاههای منطقهای ساخته شده و از طریق شبکههای تجاری دریایی میان سواحل اسپانیا و مراکز مهم بازرگانی شمال ایتالیا از جمله جنوا جابهجا میشدهاند.
کارشناسان بر این باورند که کشف این محموله، تصویری تازه از شبکههای تجاری و نظامی مدیترانه در اواخر قرون وسطی ارائه میکند و نشان میدهد تجارت تسلیحات در آن دوره بسیار سازمانیافتهتر و گستردهتر از تصورات پیشین بوده است.
به گفته محققان، این کلاهخودها احتمالا بخشی از یک محموله بزرگ نظامی بودهاند که در جریان یک حادثه دریایی در آبهای سواحل والنسیا غرق شده است. هرچند علت دقیق غرق شدن کشتی هنوز مشخص نیست، اما این کشف یکی از مهمترین یافتههای باستانشناسی دریایی سالهای اخیر در اروپا به شمار میرود.
این پژوهش همچنین به یکی از طولانیترین ابهامهای باستانشناسی اسپانیا پایان داده و نشان داده است که برخی یافتههای تاریخی مشهور، با بهرهگیری از فناوریهای نوین علمی میتوانند تفسیری کاملا متفاوت از گذشته ارائه دهند.
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